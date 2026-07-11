Thời gian qua, một tài khoản Facebook tên N.M.T đã thu hút lượng tương tác lớn khi đăng tải bài viết chia sẻ kinh nghiệm bản thân tự điều chỉnh lối sống để thay thế hoàn toàn thuốc điều trị huyết áp cao.

Theo nội dung bài đăng, nếu bị tăng vọt huyết áp, người này sẽ uống chanh và dừa cả ngày vì có kali tự nhiên giúp hạ huyết áp, ăn tỏi ớt cho toát mồ hôi, ngâm người trong nước ấm...

Người này cũng cho biết trước khi uống nước chanh sẽ đo huyết áp và đường huyết, sau khi uống 5-10 phút kiểm tra lại các chỉ số, “bạn sẽ thấy sự vi diệu của thiên nhiên”. Bài viết nhanh chóng nhận được nhiều ý kiến từ cộng đồng mạng.

Người có bệnh huyết áp không tự ý dừng thuốc

Trao đổi về vấn đề này, Tiến sĩ, bác sĩ Tạ Quang Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Hà Nội khẳng định, các thông tin lan truyền nói trên hoàn toàn phản khoa học và thiếu căn cứ y khoa.

Tiến sĩ Thành cho biết, theo khuyến cáo của các hiệp hội tim mạch lớn trên thế giới như Hiệp hội Tim mạch Mỹ, Hiệp hội Tăng huyết áp Quốc tế và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc thay đổi lối sống luôn là nền tảng cốt lõi trong mọi phác đồ điều trị tăng huyết áp. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa người bệnh có thể tự ý ngừng toàn bộ thuốc điều trị để thay thế bằng các loại nước ép trái cây.

Mạng xã hội đang chia sẻ thông tin uống nước dừa, nước chanh hạ huyết áp. Ảnh chụp màn hình

“Bác sĩ sẽ cân nhắc giảm liều hoặc ngừng kê thuốc cho bệnh nhân khi chỉ số huyết áp đã được kiểm soát ổn định trong thời gian dài, đi kèm với các kết quả tích cực khác như giảm cân thành công và thay đổi lối sống toàn diện. Quá trình này bắt buộc phải diễn ra dưới sự theo dõi, giám sát chặt chẽ của bác sĩ chuyên khoa. Người bệnh không được tự ý đưa ra quyết định dựa trên cảm tính hoặc kinh nghiệm truyền miệng”, Tiến sĩ Thành nhấn mạnh.

Lấy dẫn chứng từ nghiên cứu được công bố trên Ttạp chí Tăng huyết áp, Tiến sĩ Thành cho biết, chỉ có khoảng 20-40% số người bệnh duy trì được mức huyết áp bình thường sau 1 năm ngừng thuốc. Sau từ 2 đến 5 năm, tỷ lệ này tiếp tục sụt giảm nghiêm trọng xuống còn khoảng 20-30%. Đa số bệnh nhân cuối cùng phải quay lại dùng thuốc điều trị để ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm.

Nước chanh, nước dừa không thể hạ huyết áp sau vài phút

Đối với lầm tưởng về tác dụng “vi diệu” của nước chanh, nước dừa, Tiến sĩ Thành nhấn mạnh, một số nghiên cứu ghi nhận hai loại thức uống này chứa hàm lượng kali tự nhiên dồi dào.

Kali có tác dụng hỗ trợ tăng bài tiết natri qua nước tiểu, giúp giãn mạch và từ đó mang lại hiệu quả hạ huyết áp ở mức độ nhẹ. Tuy nhiên, không có nghiên cứu nào chứng minh uống nước chanh hay nước dừa có thể khiến huyết áp tụt giảm nhanh chóng chỉ sau vài phút như bài viết trên mạng xã hội.

Báo cáo tổng quan Cochrane Review năm 2022 cũng nêu rõ, khi người bệnh chủ động tăng cường lượng kali trong khẩu phần ăn, chỉ số huyết áp tâm thu chỉ giảm trung bình khoảng 4-5 mmHg và huyết áp tâm trương giảm khoảng 2-3 mmHg sau nhiều tuần hoặc nhiều tháng chứ không phải sau 5 phút.

“Khuyến cáo nêu rõ là tăng thực phẩm giàu kali chứ không phải là uống thật nhiều nước dừa hoặc nước chanh. Thậm chí việc uống quá nhiều nước dừa sẽ làm tăng kali máu gây nguy hiểm ở người bệnh suy thận”, Tiến sĩ Thành cảnh báo.