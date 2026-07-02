Tiến sĩ, lương y Phùng Tuấn Giang, Chủ tịch Viện Nghiên cứu phát triển y dược cổ truyền Việt Nam cho biết, việc tận dụng các loại rau quả tự nhiên, quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày là phương pháp an toàn và hiệu quả để hỗ trợ kiểm soát bệnh. Trong đó, mướp đắng và đậu bắp là 2 loại quả chứa nhiều thành phần tốt cho người huyết áp, mỡ máu.

Mướp đắng (khổ qua), không chỉ là món ăn quen thuộc trên mâm cơm người Việt mà từ lâu đã là vị thuốc được sử dụng rộng rãi trong y học cổ truyền châu Á.

Dưới góc nhìn của Đông y, loại quả này có vị đắng, tính hàn, công dụng thanh nhiệt, giải độc và chiết khát. Đặc tính trên giúp mướp đắng trở thành thực phẩm phù hợp cho những người mắc chứng tiêu khát, tức bệnh đái tháo đường ngày nay.

Không dừng lại ở những ghi chép cổ, nghiên cứu hiện đại cũng cho thấy mướp đắng chứa nhiều hợp chất có hoạt tính sinh học giá trị như charantin, vicine và polypeptide-P.

Mướp đắng tốt cho người tăng huyết áp, cao mỡ máu. Ảnh: Hoa Trần

Các hoạt chất này giúp cơ thể tăng cường thu nhận glucose vào tế bào, đồng thời cải thiện đáng kể tình trạng kháng insulin. Hơn 100 nghiên cứu thực nghiệm và lâm sàng đồng loạt chỉ ra rằng mướp đắng có thể hỗ trợ toàn diện cho sức khỏe, từ giảm đường huyết lúc đói và sau ăn, cải thiện rối loạn lipid máu cho đến giảm stress oxy hóa và viêm mạn tính, từ đó hạn chế tối đa các tổn thương nguy hiểm ở mạch máu và tim mạch.

“Người dân có thể linh hoạt sử dụng mướp đắng dưới dạng các món ăn hằng ngày, nước ép tươi hoặc các chế phẩm chiết xuất. Việc duy trì sử dụng đều đặn với liều lượng phù hợp sẽ hỗ trợ kiểm soát đường huyết một cách tự nhiên và an toàn”, Tiến sĩ Giang nói.

Đậu bắp: Bên cạnh mướp đắng, đậu bắp cũng là một ví dụ điển hình cho quan điểm "thực dược đồng nguyên", nghĩa là thức ăn cũng chính là thuốc. Giá trị nổi bật nhất của đậu bắp nằm ở lớp chất nhầy giàu chất xơ hòa tan. Khi đi vào cơ thể, lớp chất nhầy này đóng vai trò quan trọng trong việc làm chậm quá trình hấp thu glucose ở ruột non.

Quả đậu bắp được bán nhiều tại các chợ dân sinh. Ảnh: Hoàng Thùy

Điểm khác biệt lớn của đậu bắp là không gây ra tình trạng hạ đường huyết đột ngột, nhanh chóng.

Thay vào đó, loại quả này giúp ổn định đường huyết từ từ và hạn chế những dao động lớn mang tính nguy hiểm, điều rất quan trọng trong phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường.

Ngoài khả năng điều hòa đường huyết, các nghiên cứu cũng ghi nhận đậu bắp mang lại nhiều lợi ích thiết thực khác cho cơ thể như giảm cholesterol máu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng, bảo vệ niêm mạc đường tiêu hóa và giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch.