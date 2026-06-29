Ngày 29/6, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) thông tin về bệnh nhân P.V.T (46 tuổi) được cấp cứu ngừng tuần hoàn thành công sau ngưng tim do điện giật.

Trước đó, ngày 23/6, trong lúc đang làm việc tại xưởng hàn, ông T. bị điện giật. Khoảng 20 phút sau, người con trai đi ăn sáng về mới phát hiện bố nằm bất động trên nền nhà. Quá hốt hoảng, người con lao vào đỡ thì cũng bị điện giật bắn ra, lúc này mới nhận thấy nguồn điện chưa được ngắt.

Ngay khi dòng điện được ngắt, đồng nghiệp của ông T. lập tức ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân tại hiện trường và duy trì suốt chặng đường di chuyển đến bệnh viện.

Bác sĩ đang theo dõi tình hình của ông T. Ảnh: BVCC.

Thạc sĩ, bác sĩ Hà Việt Huy - Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết - khi vào viện, ông T. đã trong tình trạng hôn mê sâu, ngừng tim, ngừng thở, tím tái toàn thân, SpO2 không đo được, đồng tử hai bên giãn 5mm và mất hoàn toàn phản xạ ánh sáng.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã kích hoạt hệ thống báo động đỏ, tiến hành hồi sinh tim phổi nâng cao. Sau 40 phút cấp cứu tích cực, tim của bệnh nhân đã đập trở lại. Ông T. được chuyển gấp lên Khoa Hồi sức tích cực. Tuy nhiên, tình trạng của bệnh nhân vô cùng nguy kịch: bị tổn thương đa cơ quan, bao gồm tim mạch, suy thận cấp kèm vô niệu, suy gan cấp, tiêu cơ vân…

Bác sĩ Huy nhấn mạnh, ở những bệnh nhân ngừng tuần hoàn được cứu sống, não là cơ quan tổn thương sớm nhất và nặng nề nhất do thiếu oxy. Nếu không bảo vệ não kịp thời, người bệnh dù tim có đập lại vẫn đối mặt với nguy cơ chết não (hay sống thực vật). Do đó, bác sĩ chỉ định điều trị hạ thân nhiệt ngay cho ông T. làm giảm nhu cầu chuyển hóa của tế bào não, hạn chế tối đa các tổn thương thứ phát và mở ra cơ hội phục hồi thần kinh tốt nhất. Hiện bệnh nhân được điều trị tích cực nhưng đã có những tín hiệu phục hồi khả quan.

Bác sĩ Huy cho biết với những trường hợp ngừng tuần hoàn do điện giật, thời gian là yếu tố quyết định. Ngay khi phát hiện nạn nhân, người xung quanh cần nhanh chóng ngắt nguồn điện, gọi cấp cứu và tiến hành hồi sinh tim phổi (ép tim ngoài lồng ngực) ngay nếu bệnh nhân ngừng tim, ngừng thở.

Việc ép tim cần được duy trì liên tục trong quá trình chờ cấp cứu và cả trên đường vận chuyển đến bệnh viện nếu người bệnh chưa có tuần hoàn trở lại. Tại bệnh viện, các bác sĩ tiếp tục thực hiện cấp cứu chuyên sâu ngừng tim.

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