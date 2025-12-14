Hàng năm, Consumer Reports (CR) - một tổ chức phi lợi nhuận độc lập của Mỹ chuyên đánh giá, thử nghiệm và xếp hạng sản phẩm nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sẽ công bố bảng xếp hạng các hãng xe có độ tin cậy dự đoán cao nhất dựa trên khảo sát người dùng.

Các chuyên gia của CR thu thập ý kiến từ chủ sở hữu những mẫu xe có tuổi đời lên tới 25 năm, tập trung vào các lỗi cơ khí nghiêm trọng gặp phải trong 12 tháng gần nhất.

Từ dữ liệu này, CR đưa ra dự đoán về độ tin cậy của các dòng xe đời 2026. Năm nay, có khoảng 380.000 tài xế tham gia khảo sát, một con số đủ lớn để phản ánh xu hướng thực tế của thị trường.

Subaru đánh mất ngôi vương “hãng xe bền bỉ nhất”.

CR cho biết, Subaru đã xây dựng danh tiếng về độ bền bỉ trong suốt nhiều thập kỷ. Hãng có tần suất thay đổi thiết kế thấp hơn so với nhiều đối thủ lớn. Hãng xe này cũng rất khôn ngoan khi giữ lại những linh kiện đã chứng minh được độ bền, đồng thời cải tiến các bộ phận từng gặp vấn đề. Chính cách tiếp cận này giúp giới phân tích đặt nhiều niềm tin vào dải sản phẩm Subaru đời 2026.

Trong bảng xếp hạng năm ngoái, Toyota từng tụt hai bậc, nhường chỗ cho Lexus và Subaru. Sang năm nay, Toyota đã lấy lại ngôi đầu bảng, nhưng Subaru vẫn xuất sắc vượt qua Lexus, thương hiệu xe sang trực thuộc Toyota để giữ vị trí thứ hai toàn ngành.

Đối với các mẫu xe đời 2026, Consumer Reports đánh giá Subaru Impreza là mẫu xe đáng tin cậy nhất của hãng. Crosstrek xếp ngay sau với mức điểm rất sát. Hai mẫu xe thiên về thể thao là BRZ và WRX đều đạt mức đánh giá “trên trung bình”.

Trong khi đó, Subaru Ascent là mẫu xe có điểm thấp nhất của hãng trong năm nay, với mức đánh giá “trung bình”, nhưng vẫn không bị xem là kém so với mặt bằng chung toàn thị trường.

Dù không còn giữ ngôi vương, Subaru vẫn chứng minh được vị thế của mình khi tiếp tục nằm trong nhóm những hãng xe bền bỉ và đáng tin cậy nhất thế giới.

10 nhà sản xuất ô tô tin cậy nhất được CR xếp hạng là: 1. Toyota, 2. Subaru, 3. Lexus, 4. Honda, 5. BMW, 6. Nissan, 7. Acura, 8. Buick, 9. Tesla, 10, Kia.

Theo Motorbiscuit

Lamborghini kiện người đàn ông có ý đồ trục lợi từ thương hiệu tới 75 triệu USD MỸ - Một người đàn ông ở bang Arizona mua tên miền Lambo.com với giá 10.000 USD, sau đó rao bán với mức giá gây “sốc” lên tới 75 triệu USD. Ngay lập tức, người này bị hãng siêu xe Lamborghini đâm đơn kiện ra tòa.



