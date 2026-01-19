Để hiện thực hóa khát vọng đưa tỉnh trở thành một trong những điểm sáng của cả nước trong kỷ nguyên mới, An Giang đã và đang tập trung mọi nguồn lực cho các trụ cột kinh tế chiến lược như kinh tế biển, du lịch và hạ tầng logistics.

Trước thềm Đại hội 14 của Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải có những chia sẻ về giải pháp mang tính đột phá nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới.

Với mục tiêu đưa An Giang trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia vào năm 2030, Đảng bộ tỉnh An Giang xác định đâu là những nguồn lực then chốt và những kết quả bứt phá nào trong thời gian qua đã tạo tiền đề vững chắc để tỉnh nhà tự tin bước vào kỷ nguyên mới, thưa ông?

Để đạt được mục tiêu đến năm 2030, đưa An Giang trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, là trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia, với tinh thần quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng được nêu tại các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng, Đảng bộ tỉnh xác định rõ: huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực là yêu cầu có tính quyết định để tỉnh phát triển nhanh, bền vững và cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải. Ảnh: VGP

Trước hết, An Giang đặt con người và hệ thống chính trị ở vị trí trung tâm của quá trình kiến tạo phát triển. Sau sáp nhập, toàn tỉnh có hơn 131.700 đảng viên, 107 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và hơn 20.000 doanh nghiệp đang hoạt động, đây là nguồn lực chính trị – xã hội rất lớn để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đã đề ra.

Công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được đẩy mạnh, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và doanh nghiệp, tạo nền tảng ổn định cho phát triển dài hạn.

Kế tiếp, tỉnh tập trung khơi thông và huy động hiệu quả các nguồn lực tài chính - đầu tư. Năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 8,39%, đứng đầu vùng đồng bằng sông Cửu Long và xếp thứ 14/34 tỉnh, thành phố cả nước.

Tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 25.188 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 89.048 tỷ đồng, tăng trên 35% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh có hơn 4.000 doanh nghiệp thành lập mới và 32 dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương, với tổng vốn đăng ký trên 13.000 tỷ đồng.

Những con số này cho thấy niềm tin của nhà đầu tư và doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của An Giang tiếp tục được củng cố.

Cảnh sắc vùng núi Tô Châu trong ánh bình minh. Ảnh: Trương Anh Dũng

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng GRDP bứt phá trên 10,71% vào năm 2026 và khẳng định vị thế của tỉnh trong kỷ nguyên mới, Đảng bộ tỉnh An Giang sẽ tập trung vào những giải pháp đột phá cụ thể nào để khơi thông nguồn lực đầu tư và phát huy tối đa lợi thế tổng hợp từ không gian phát triển mới sau sáp nhập, thưa ông?

Năm 2026, tỉnh An Giang đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP phải đạt trên 10,71%, GRDP bình quân đầu người đạt trên 90,53 triệu đồng, tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 32.360 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 113.500 tỷ đồng, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP đạt 8%.

Để đạt được mục tiêu này, tỉnh An Giang sẽ tiếp tục huy động mọi nguồn lực cho đầu tư, trong đó lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư bằng các công trình, dự án trọng điểm, có tính kết nối và lan tỏa cao, tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư các dự án phát triển các lĩnh vực trọng tâm, ưu tiên đầu tư của tỉnh như: hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các dự án nhà máy chế biến thực phẩm giá trị gia tăng gắn với vùng nguyên liệu tập trung.

An Giang đặt Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về “phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” vào vị trí trọng tâm và được cụ thể hóa bằng các chương trình, dự án thiết thực, coi đây là động lực tăng trưởng mới.

Đồng thời, tỉnh sẽ huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là từ kinh tế tư nhân và hợp tác quốc tế, để thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới với không gian phát triển vừa “đồng bằng - rừng - biển”; vừa “biên giới - nội địa” để phát triển kinh tế biển, kinh tế cửa khẩu, kinh tế nông nghiệp và dịch vụ logistics đa ngành. Du lịch sẽ phát triển mạnh sau khi hàng loạt các dự án hạ tầng chuẩn bị cho hội nghị APEC 2027 được triển khai.

Du lịch khám phá san hô ở Phú Quốc. Ảnh: Hoàng Giám

Tỉnh kiên định phát triển nhanh gắn với bền vững, tập trung điều chỉnh và triển khai quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời, tỉnh cơ cấu lại nền kinh tế, lựa chọn lĩnh vực ưu tiên, nền tảng tập trung phát triển, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 2 con số hằng năm đến năm 2030.

Tỉnh cũng đã triển khai Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, cụ thể hóa bằng các chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện với từng nhiệm vụ và giải pháp cụ thể gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời, xây dựng và triển khai thực hiện đề án phát triển kinh tế tư nhân gắn với các đề án quan trọng khác của tỉnh nhằm huy động hiệu quả nguồn lực tư nhân cho phát triển.

Với quyết tâm chính trị cao, cách làm chủ động, sáng tạo và những kết quả thực tiễn đã đạt được, An Giang tin tưởng sẽ huy động hiệu quả mọi nguồn lực, tạo bước phát triển nhanh, bền vững, đóng góp ngày càng lớn vào tăng trưởng chung của vùng đồng bằng sông Cửu Long và của cả nước trong kỷ nguyên mới.