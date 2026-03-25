Giai đoạn thanh lọc tạo ra cơ hội cho những ai còn đứng vững

Trong bất kỳ ngành dịch vụ nào, giai đoạn consolidation (sát nhập và củng cố thị trường) thường đến sau giai đoạn bùng nổ số lượng. Ngành F&B đã trải qua điều này. Và nha khoa, một ngành từng tăng trưởng nóng nhờ làn sóng phòng khám cá nhân mở ồ ạt, đang bước vào chính xác giai đoạn đó.

Khi thị trường thanh lọc, cấu trúc cạnh tranh thay đổi. Khách hàng không còn chọn nha khoa "gần nhà là được", họ bắt đầu hỏi: bác sĩ ở đây có đủ kinh nghiệm không, vật liệu có chính hãng không, chi phí có minh bạch không. Điều này có lợi cho các chuỗi đã đầu tư bài bản vào hệ thống, và bất lợi nghiêm trọng cho những phòng khám chỉ cạnh tranh bằng giá. Đây là lý do các quỹ đầu tư chiến lược lại chọn thời điểm này để vào vị thế.

Ba yếu tố phân loại “kẻ thắng” và “người thua” trong giai đoạn này

Nhìn vào các chuỗi đang được quan tâm, có thể thấy ba điểm phân biệt rõ ràng.

Thứ nhất là hệ thống vận hành chuẩn hóa. Một phòng khám đơn lẻ có thể vận hành tốt dựa trên tài năng của một bác sĩ giỏi. Nhưng khi nhân bản lên 10, 15 điểm, bài toán trở nên hoàn toàn khác. Chuỗi nào xây được quy trình đào tạo bác sĩ nhất quán, hệ thống hồ sơ điều trị điện tử và cơ chế kiểm soát chất lượng đồng đều, chuỗi đó có khả năng mở rộng mà không làm loãng trải nghiệm khách hàng.

Thứ hai là vị thế chuyên môn không thể sao chép nhanh. Trong phân khúc nha khoa chất lượng cao, uy tín chuyên môn là rào cản cạnh tranh thực sự. Đây là lý do danh hiệu Red Diamond Invisalign Provider mà Nha khoa Parkway đạt được - cấp độ cao nhất toàn cầu của Align Technology, với hơn 1.000 ca Invisalign mỗi năm, có giá trị vượt xa ý nghĩa của một giải thưởng truyền thông. Đó là chứng nhận đo lường được, không thể tự phong, và không thể có được chỉ sau vài tháng hoạt động.

Thứ ba là niềm tin đã được tích lũy. Theo Bộ Y tế, hơn 90% dân số Việt Nam đang phải đối mặt với các vấn đề về răng miệng nhưng chỉ khoảng 20% dân số thực sự sử dụng dịch vụ nha khoa. Khoảng trống giữa nhu cầu và hành vi này phần lớn đến từ thiếu niềm tin: người dân chưa tìm được địa chỉ đủ tin cậy để gắn bó lâu dài. Chuỗi nào lấp được khoảng trống đó sớm hơn, chuỗi đó sẽ thắng.

Bước chuyển mình của Nha khoa Parkway

Tháng 11/2025, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (Thien Viet Securities) đã chính thức công bố khoản đầu tư chiến lược tiếp theo vào lĩnh vực y tế: Hệ thống Nha khoa Parkway. Đáng chú ý, vòng huy động vốn này còn có sự tham gia tái đầu tư từ cổ đông hiện hữu là 24HMoney. Động thái "rót thêm vốn" này cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư vào khả năng bứt phá của Nha khoa Parkway trong giai đoạn mới.

Nha khoa Parkway, với 14 phòng khám, hệ thống vận hành được chuẩn hóa, vị thế dẫn đầu trong phân khúc niềng răng và chiến lược phát triển rõ ràng, đáp ứng cả ba tiêu chí trên.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt)