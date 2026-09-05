Khoảng 10 ngày trước, ông N.N (55 tuổi) cảm thấy mệt mỏi nhưng không đau ngực, khó thở. Đến chiều 24/8, ông đột ngột xuất hiện cơn đau ngực dữ dội và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ (Hà Nội) lúc 18h44.

Chỉ 6 phút sau, bệnh nhân bất ngờ ngừng tuần hoàn. Ê-kíp cấp cứu lập tức tiến hành hồi sức tim phổi, liên tục ép tim ngoài lồng ngực trong 35 phút, kết hợp sốc điện và đặt ống nội khí quản.

Đến 19h25, tim bệnh nhân đập trở lại. Các bác sĩ xác định người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp kèm rối loạn lipid máu. Sau khi ổn định bước đầu, bệnh nhân được chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

Bệnh nhân đã được cấp cứu kịp thời khi ngừng tim. Ảnh: BVCC.

Thời điểm tiếp nhận, người bệnh hôn mê sâu, phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở và thuốc vận mạch liều cao.

BSCKII Đỗ Hữu Nghị, Trưởng khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, cho biết - trước tình trạng nguy kịch, các bác sĩ lập tức hội chẩn, chỉ định chụp động mạch vành.

Kết quả cho thấy đoạn LAD II của động mạch liên thất trước bị tắc hoàn toàn, cùng nhiều tổn thương xơ vữa ở các nhánh mạch khác. Bệnh nhân được chuyển ngay đến phòng can thiệp. Các bác sĩ nong và đặt một stent, tái thông đoạn mạch bị tắc, sau đó chuyển người bệnh về Khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục điều trị.

Do bệnh nhân hôn mê sau khi tái lập tuần hoàn, ê-kíp hồi sức áp dụng kiểm soát thân nhiệt chủ động (hạ thân nhiệt chỉ huy), kết hợp thở máy và lọc máu liên tục.

Sau 3 ngày hạ thân nhiệt, tri giác người bệnh cải thiện rõ rệt, tỉnh táo trở lại. Tiếp đó, bệnh nhân được lọc máu và duy trì thông khí nhân tạo bảo vệ phổi. Đến ngày thứ 5, người bệnh được rút ống nội khí quản và ngừng lọc máu.

Sau 10 ngày điều trị, bệnh nhân hồi phục hoàn toàn, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tự thở khí phòng, các chỉ số sinh tồn ổn định và không còn phải sử dụng thuốc vận mạch. Người bệnh dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

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