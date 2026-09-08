Mới đây tại Thanh Hóa, một gia đình cho biết phải chi 9,5 triệu đồng để đưa người bệnh nặng từ bệnh viện về nhà, quãng đường khoảng 16km. Trong đó, hơn 5,3 triệu đồng là tiền vận chuyển và thiết bị trên xe, 4,2 triệu đồng là tiền thuốc.

Trước đó, tháng 8/2025, một gia đình ở Thái Nguyên phản ánh bị thu tới 21 triệu đồng cho quãng đường khoảng 200km khi thuê xe cấp cứu chở người bệnh từ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 về nhà.

Gửi ý kiến về VietNamNet, nhiều độc giả phản ánh việc gọi xe cứu thương vận chuyển bệnh nhân đã khó, khó hơn là giá mỗi nơi một kiểu, không có tiêu chí chung. Trong tình huống cấp bách, không ít người bị "chặt chém" giá cả.

Số xe cứu thương ở Việt Nam quá ít

Theo Bộ Y tế, tỷ lệ xe cứu thương của Việt Nam là 0,2/100.000 dân. Với dân số hơn 100 triệu người, số xe cứu thương trên cả nước là hơn 200 xe. Con số này rất khiêm tốn nếu so với Singapore, Nhật Bản hay Hàn Quốc.

Hiện xe cứu thương vận chuyển bệnh nhân được chia thành 2 nhóm: Thuộc quản lý của bệnh viện và nhóm do các đơn vị khác cung cấp.

Với nhóm trong bệnh viện, BSCKII Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho hay việc này thực hiện theo quy định trong Thông tư số 31/2024 của Bộ Y tế.

Xe cấp cứu trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Ngọc Hưng

Theo đó, bệnh viện có dưới 50 giường bệnh chỉ được mua sắm tối đa 1 xe cứu thương để chở người bệnh cấp cứu hoặc đi đón người bệnh cấp cứu. Nếu bệnh viện khoảng 1.000 giường thì tối đa chỉ được mua sắm 8 xe cứu thương. Con số này khá khiêm tốn so với nhu cầu của bệnh nhân. Tuy nhiên, thực tế không ít bệnh viện (đặc biệt là tuyến Trung ương) thường được tài trợ các xe cứu thương nhằm góp phần làm giảm "sức nóng" về nhu cầu vận chuyển này.

Giá mỗi nơi một kiểu

Nếu sử dụng xe cứu thương của bệnh viện công lập, TS.BS Nguyễn Khuyến, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vân Đình (Hà Nội), cho biết có hai hình thức, gồm vận chuyển bệnh nhân theo chỉ định của bác sĩ và theo yêu cầu của người nhà/bệnh nhân. Trường hợp theo yêu cầu được hiểu là bệnh viện có thể điều trị được nhưng người nhà có nguyện vọng chuyển bệnh nhân sang cơ sở khác hoặc đưa về nhà và tự chịu trách nhiệm với nguyện vọng này.

Nếu chuyển viện theo y lệnh của bác sĩ, các trường hợp tham gia BHYT sẽ được thanh toán BHYT theo quy định. Trường hợp vận chuyển theo yêu cầu, các bệnh viện sẽ xây dựng khung giá dịch vụ dựa trên kết cấu giá (gồm giá nhiên liệu, hao mòn xe, có hay không có nhân viên y tế đi theo xe…).

Bảng giá dịch vụ vận chuyển của 3 bệnh viện: ĐK Vân Đình, Bạch Mai và Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí. Ảnh chụp màn hình

Mỗi bệnh viện công lập hay tư nhân có các cách xây dựng giá khác nhau nhưng phải trong giới hạn trần theo quy định và buộc phải kê khai giá để Bộ Y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt bảng giá, không phải bệnh viện "muốn vẽ giá" là được.

Ví dụ một bệnh viện tư tại TPHCM niêm yết giá xe cấp cứu dưới 10km là 300.000 đồng/lần, phí điều dưỡng 200.000 đồng và bác sĩ 400.000 đồng. Từ 10-30km tính 20.000 đồng/km; từ 100km trở lên là 18.000 đồng/km, phí nhân viên y tế 2-5,5 triệu đồng.

Với nhóm xe cứu thương ngoài bệnh viện, ngoài hệ thống Trung tâm Cấp cứu 115 độc lập tại 10 địa phương gồm Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Huế, Hải Phòng, Ninh Bình, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Hưng Yên, còn có các loại xe tư nhân phụ trách. Tuy nhiên, không phải tỉnh nào cũng cấp phép hoạt động cho các loại xe cứu thương tư nhân.

Bảng giá vận chuyển xe cấp cứu tại một bệnh viện tư nhân ở TPHCM. Ảnh chụp màn hình

Ví dụ Sở Y tế Thanh Hóa mới đây khẳng định địa phương chưa cấp phép cho cơ sở nào cung cấp dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh độc lập. Song thực tế vẫn có trường hợp các xe cứu thương tư nhân thường xuyên có mặt những khoa có bệnh nhân nặng, nhanh chóng tiếp cận tiếp cận người nhà để giới thiệu dịch vụ vận chuyển.

Với hệ thống 115, tại Hà Nội, mức giá dịch vụ cấp cứu ngoại viện được UBND TP Hà Nội phê duyệt, áp dụng từ năm 2026 tùy theo từng loại hình và cự ly. Cấp cứu ngoại viện và vận chuyển người bệnh có giá từ 934.000 đồng/chuyến với cự ly 5km đến hơn 2,3 triệu đồng/chuyến với cự ly từ 100-150km…

Trong khi đó, Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM quy định từ 17/6, dịch vụ vận chuyển bệnh theo yêu cầu không cấp cứu đoạn đường từ 10km trở xuống là 600.000-900.000 đồng; Đoạn đường trên 450km đến 500km là từ 13,9-17,7 triệu đồng; với giá vận chuyển cấp cứu, dưới 5km giá 100.000; từ 5-10 km giá 200.000; trên 10km tính theo quãng đường thực tế vận chuyển (mỗi km tính giá 20.000 đồng).

Trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo một bệnh viện tuyến Trung ương cho biết bệnh viện không cấm xe cứu thương từ bên ngoài vào đón bệnh nhân. Tuy nhiên, để quản lý, bệnh viện này và một số đơn vị khác tại Hà Nội ký hợp đồng với hãng xe cứu thương tư nhân để giới thiệu cho bệnh nhân khi có nhu cầu.

"Hãng xe được cấp phép, giá cả của hãng xe này được công khai, bệnh viện giám sát yêu cầu về chất lượng an toàn vận chuyển, điều này sẽ giúp gia đình bệnh nhân tránh việc bị 'chặt chém', đón phải 'xe dù' lang thang chào mời", vị lãnh đạo cho biết.