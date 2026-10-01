Máy bay huấn luyện và chiến đấu nhẹ L-39NG Skyfox của Cộng hòa Séc vừa được trình diễn ở cấu hình Drone Hunter tại sự kiện NATO Days 2026.

Theo đánh giá từ Defence Express, phiên bản này có tiềm năng trở thành công cụ đánh chặn công nghệ cao, cực kỳ hiệu quả để săn các UAV Shahed, bao gồm cả những biến thể mới dùng động cơ phản lực tốc độ cao.

Tuy nhiên, hạn chế về số lượng đạn và pod (vỏ bọc/hộp chứa thiết bị là một khoang hoặc vỏ hình trụ được gắn bên ngoài thân hoặc dưới cánh UAV, chứa các thiết bị chuyên dụng như cảm biến, camera quang học, hồng ngoại, thiết bị chỉ thị mục tiêu hoặc hệ thống tác chiến điện tử) cảm biến Phoenix 10 vẫn là những yếu tố cần cân nhắc kỹ trước khi đưa vào sử dụng thực tế.

L-39NG Skyfox là phiên bản thế hệ mới của dòng máy bay huấn luyện L-39 Albatros nổi tiếng, do hãng Aero Vodochody phát triển.

Ở cấu hình Drone Hunter, máy bay mang theo pod nhắm mục tiêu Phoenix 10 của công ty Sinab gắn dưới thân, kết hợp với hai pod phóng tên lửa LAU-32 dưới cánh.

Mỗi pod LAU-32 chứa 7 quả rocket 70mm, tổng cộng 14 quả mỗi lần xuất kích. Các rocket này có thể là loại dẫn đường laser như APKWS hoặc tương đương FZ275 LGR, cho phép tiêu diệt mục tiêu với độ chính xác cao dựa trên dữ liệu từ pod cảm biến.

Phoenix 10 được tích hợp Link 16, có thể gắn trên nhiều loại máy bay phản lực mà không cần nâng cấp phức tạp, cung cấp hình ảnh điện quang và hồng ngoại để phát hiện, theo dõi và chỉ thị mục tiêu từ khoảng cách an toàn.

Về thông số kỹ thuật cơ bản, L-39NG Skyfox đạt tốc độ tối đa khoảng 777,84 km/h, thời gian bay liên tục lên đến 4,5 giờ, tầm hoạt động khoảng 2.592,8km và trần bay khoảng 11,6km.

Tải trọng vũ khí ngoài đạt khoảng 1.200kg, đủ để mang pod cảm biến cùng hệ thống vũ khí chống UAV. Chi phí một chiếc dưới 10 triệu USD, thấp hơn nhiều so với máy bay tiêm kích đa năng hiện đại, giúp giảm đáng kể chi phí vận hành khi đối phó với các cuộc tấn công UAV số lượng lớn.

Khả năng bay lâu và tốc độ đủ nhanh cho phép máy bay bắt kịp cả những UAV Shahed truyền thống bay chậm lẫn các biến thể phản lực mới hơn, vốn di chuyển nhanh hơn và khó bị đánh chặn bằng các phương tiện chậm hơn.

Máy bay L-39NG Skyfox trong cấu hình thợ săn UAV, tháng 9 năm 2026. Nguồn ảnh: Aero Vodochody

Từ góc nhìn công nghệ, sự kết hợp giữa pod Phoenix 10 và rocket dẫn đường laser tạo ra một chuỗi diệt mục tiêu hoàn chỉnh trên nền tảng máy bay nhẹ.

Pod cung cấp dữ liệu tình báo, giám sát và chỉ thị laser, trong khi rocket dẫn đường cho phép tấn công chính xác mà không cần tiếp cận quá gần, giảm rủi ro cho phi công.

Đây là giải pháp công nghệ cao nhưng vẫn giữ tính kinh tế, phù hợp với nhu cầu săn UAV giá rẻ trong các cuộc xung đột hiện đại.

Máy bay cũng có thể bổ sung pod súng máy nếu cần giao chiến gần, tăng tính linh hoạt.

Ưu điểm nổi bật nằm ở chi phí thấp, thời gian bay dài và khả năng thích ứng với nhiều loại mục tiêu UAV, kể cả biến thể phản lực.

Việc sử dụng vũ khí châu Âu không bị ràng buộc ITAR giúp dễ dàng xuất khẩu và triển khai.

Tuy nhiên, hạn chế rõ rệt nhất là tải đạn chỉ 14 rocket mỗi sorties, nghĩa là một chiếc máy bay chỉ có thể tiêu diệt số lượng UAV hạn chế trước khi phải quay về nạp đạn.

Trong các cuộc tấn công bão hòa với hàng chục hoặc hàng trăm UAV Shahed, khả năng này dễ bị quá tải nhanh chóng. Số lượng pod Phoenix 10 sẵn có cũng có thể hạn chế, ảnh hưởng đến việc trang bị đồng loạt cho cả phi đội.

Ngoài ra, việc tích hợp phần mềm của pod với hệ thống nhận thức tình huống hiện có của lực lượng không quân vẫn là câu hỏi mở, có thể đòi hỏi thời gian và nguồn lực bổ sung.

L-39NG Skyfox ở cấu hình Drone Hunter không phải giải pháp toàn năng thay thế hoàn toàn hệ thống phòng không mặt đất hay tiêm kích cao cấp, mà là lớp bổ sung linh hoạt, giá thành hợp lý.

Nếu được triển khai đúng cách, máy bay này có thể giúp giảm áp lực lên các phương tiện đắt đỏ hơn khi đối phó với mối đe dọa UAV ngày càng phức tạp.

Việc trình diễn thành công tại NATO Days 2026 cho thấy tiềm năng thực tế, nhưng hiệu quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào việc khắc phục các hạn chế về tải đạn và chuỗi cung ứng cảm biến.

(Theo janes.com, en.defence-ua.com)