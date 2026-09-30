Lục quân Hoàng gia Thái Lan vừa chính thức tiếp nhận những chiếc trực thăng tấn công - trinh sát hạng nhẹ Boeing AH-6i Little Bird đầu tiên trong thương vụ hợp tác quốc phòng trị giá xấp xỉ 400 triệu USD với Mỹ.

Động thái này đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của quân đội Thái Lan trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng không quân lục quân, loại bỏ phi đội AH-1F Cobra đã lỗi thời để thay thế bằng một nền tảng tác chiến bất đối xứng siêu cơ động, tối ưu cho các chiến dịch phản ứng nhanh và tuần tra biên giới.

Về thiết kế công nghệ và cấu trúc hạ tầng, Boeing AH-6i Little Bird là biến thể xuất khẩu hiện đại hóa dựa trên dòng trực thăng tác chiến đặc biệt MH-6M/AH-6M nổi tiếng của Lực lượng Đặc nhiệm Không quân số 160 (Night Stalkers) thuộc Quân đội Mỹ.

Máy bay sở hữu phần thân vỏ nhỏ gọn làm từ hợp kim nhẹ và vật liệu composite chịu lực cao, hệ thống cánh quạt chính 6 cánh cùng cánh quạt đuôi 4 cánh thiết kế giảm âm, cho phép hạ thấp tối đa mức độ bộc lộ tiếng ồn và diện tích phản xạ radar.

Điểm nhấn công nghệ của AH-6i nằm ở khoang lái kính toàn phần tích hợp hệ thống quản lý chuyến bay kỹ thuật số tiên tiến, hệ thống định vị vệ tinh GPS kết hợp định vị quán tính, cùng tháp cầu quang - điện tử hồng ngoại (EO/IR) xoay đa hướng gắn dưới mũi máy bay, tích hợp thiết bị chỉ thị mục tiêu bằng laser để điều khiển các loại vũ khí chính xác cao.

Những chiếc trực thăng AH-6i đầu tiên đã tới Thái Lan, tháng 9/2026. Ảnh chụp màn hình từ video của Wuthi11/militarnyi.com

Về thông số kỹ thuật và năng lực hỏa lực, AH-6i được trang bị một động cơ tuốc bin trục Rolls-Royce 250-C47B mạnh mẽ với công suất hơn 650 mã lực, giúp máy bay đạt vận tốc tối đa lên tới 282 km/giờ, tầm bay tác chiến khoảng 430 km và trần bay hoạt động vượt mốc 6.000 mét.

Mặc dù thuộc phân khúc trực thăng hạng nhẹ với trọng lượng cất cánh tối đa chỉ xấp xỉ 1.400 kg, AH-6i sở hữu khả năng mang tải trọng vũ khí rất đáng nể nhờ hai giá treo đa năng bên hông.

Trực thăng có thể cấu hình linh hoạt để mang theo tên lửa chống tăng điều khiển bằng laser AGM-114 Hellfire, tên lửa không đối không Stinger, rốc-két thông minh APKWS 70mm dẫn đường chính xác, cùng các cụm súng máy hạng nặng M134 Minigun 7,62mm hoặc pháo tự động GAU-19/B 12,7mm.

Về ưu điểm, AH-6i vượt trội ở tính cơ động siêu việt và khả năng luôn sẵn sàng xuất kích trong thời gian ngắn nhất. Nhờ kích thước nhỏ gọn, máy bay có thể dễ dàng luồn lách qua các khe núi, tán rừng dày đặc, hạ cánh ở những khoảng trống siêu hẹp trên địa hình phức tạp hoặc triển khai nhanh chóng từ các tàu vận tải bọc thép.

Khả năng tích hợp đa dạng các loại vũ khí công nghệ cao giúp AH-6i vừa hoàn thành xuất sắc vai trò trinh sát chỉ thị mục tiêu, vừa có thể tung ra những đòn đòn đánh phủ đầu hủy diệt đối với xe bọc thép hoặc công sự kiên cố của đối phương mà không cần chờ hỗ trợ từ không quân tiêm kích.

Trực thăng trinh sát hạng nhẹ Boeing AH-6i. Nguồn ảnh: Steven Valinski/militarnyi.com

Chi phí vận hành, bảo dưỡng và tiêu hao nhiên liệu của AH-6i cũng rẻ hơn nhiều lần so với các dòng trực thăng hạng nặng.

Tuy nhiên, nhược điểm hạn chế của AH-6i xuất phát chính từ thiết kế tối ưu trọng lượng của nó. Việc không có vỏ giáp bọc thép hạng nặng khiến trực thăng hầu như không có khả năng chống đỡ trước các loại đạn pháo phòng không, hoặc tên lửa vác vai (MANPADS) nếu bị phát hiện ở cự ly gần.

Tầm bay và bán kính tác chiến của máy bay tương đối ngắn, khó duy trì thời gian trên không dài ngày nếu không có các căn cứ hậu cần dã chiến bám sát.

Bên cạnh đó, việc Boeing dự kiến đóng cửa dây dây chuyền sản xuất Little Bird sau khi hoàn tất đơn hàng 8 chiếc cho Thái Lan, cũng đặt ra thách thức nhất định về nguồn cung phụ tùng thay thế lâu dài trong tương lai.

So sánh với phi đội AH-1F Cobra cũ mà Thái Lan đang đào thải, AH-6i vượt trội hoàn toàn về khả năng tác chiến ban đêm, độ tin cậy của cảm biến trinh sát quang điện tử và mức độ tự động hóa khoang lái, dù AH-1F có ưu thế hơn về giáp bảo vệ và tốc độ bay thẳng.

Việc Thái Lan làm chủ AH-6i sẽ nâng cao đáng kể năng lực kiểm soát các khu vực biên giới hiểm trở, đồng thời biến Lục quân Hoàng gia Thái Lan thành một trong những lực lượng sở hữu năng lực tác chiến không quân nhẹ hiệu quả hàng đầu khu vực.

(Theo militarnyi.com, defence-blog.com)