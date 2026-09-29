Tắt máy vẫn bắn trúng mục tiêu:

Ấn Độ chi 60 triệu USD trang bị bộ nguồn APU cho xe tăng T-90 và T-72 thành bóng ma tàng hình, ‘tác chiến trong im lặng’. Ảnh: theeasternstrategist.com

Ngày 21/9/2026, Bộ Quốc phòng Ấn Độ ký hợp đồng trị giá 586 crore rupee (hơn 60 triệu USD) với công ty Accurate Industrial Controls Private Limited để trang bị bộ nguồn phụ trợ APU cho đội xe tăng T-90 Bhishma và T-72 Ajeya.

Đây không phải nâng cấp vũ khí hay giáp, mà là giải pháp kỹ thuật giúp xe tăng duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu trong im lặng, giảm đáng kể tiếng ồn và dấu hiệu nhiệt khi động cơ chính tắt.

Về mặt công nghệ và thiết kế tổng thể, nâng cấp quan trọng này giúp giải quyết dứt điểm điểm yếu chí mạng của các dòng xe tăng nguồn gốc Liên Xô/Nga khi tác chiến phòng ngự hoặc phục kích.

Thay vì phải duy trì hoạt động của động cơ chính V-92S2 công suất lớn vốn phát ra tiếng ồn gầm rú và luồng khí thải nhiệt lượng khổng lồ, bộ nguồn phụ trợ APU công suất 10-12 kW được lắp đặt gọn gàng ở phía ngoài thân xe.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ chi 60 triệu USD trang bị bộ nguồn APU cho xe tăng T-90 và T-72. Ảnh: thedefensenews.com

Hệ thống này hoạt động như một cỗ máy phát điện độc lập nhỏ gọn, trực tiếp cấp năng lượng cho toàn bộ hệ thống kiểm soát hỏa lực (FCS), mạch khai hỏa, hệ thống cân bằng pháo chính, radar, kính quan sát đêm thermal imager và thiết bị liên lạc vô tuyến trong khi động cơ chính tắt hoàn toàn.

Về thông số kỹ thuật và cơ chế vận hành, APU nội địa do Ấn Độ tự phát triển đạt tiêu chuẩn công nghiệp quân sự cao cấp, có khả năng chống chịu độ rung lắc cực lớn, hoạt động bền bỉ trong dải nhiệt độ khắc nghiệt từ vùng băng giá Ladakh cho đến sa mạc Thar rực lửa.

Với công suất điện ra ổn định từ 10 đến 12 kW, APU đảm bảo cung cấp đầy đủ dòng điện cho các khí tài điện tử tiêu thụ nhiều điện năng mà không làm sụt áp.

Nhờ cơ chế này, xe tăng T-90 có thể bước vào chế độ "tác chiến trong im lặng" (silent watch), duy trì trạng thái sẵn sàng nhả đạn ngay lập tức trong nhiều giờ liền mà không tốn một giọt nhiên liệu nào của động cơ chính.

Xe tăng T-90 Ấn Độ trong một cuộc tập trận. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ấn Độ

Về ưu điểm, nâng cấp này mang lại lợi thế sinh tồn vô cùng to lớn trên chiến trường hiện đại nơi drone trinh sát và UAV cảm tử mang cảm biến hồng ngoại tung hoành.

Việc tắt động cơ chính giúp xe tăng triệt tiêu tới 80% dấu hiệu bức xạ nhiệt và giảm tối đa tiếng ồn động cơ, biến chiếc xe tăng nặng hàng chục tấn thành "bóng ma" hoàn toàn ẩn mình trước các thiết bị trinh sát nhiệt của đối phương.

Bên cạnh đó, việc không phải nổ máy chờ trực chiến giúp tiết kiệm hàng nghìn lít nhiên liệu diesel, giảm thiểu mức độ mài mòn các chi tiết trong động cơ chính và kéo dài đáng kể tuổi thọ vận hành cho toàn bộ hạm đội xe tăng.

Tuy nhiên, nhược điểm của giải pháp này nằm ở việc vị trí lắp đặt APU ở bên ngoài thân xe có thể dễ bị tổn thương trước mảnh văng pháo binh, đạn súng máy hoặc các vụ nổ gần.

Các bộ nguồn phụ trợ (APU) được lắp ngoài ở phần hông hoặc phía sau xe tăng tạo ra công suất điện từ 10 đến 12 kilowatt. Nguồn ảnh: DINAKAR PERI/thehindubusinessline.com

Nếu bộ APU bị phá hủy trong lúc động cơ chính đang tắt, xe tăng có thể rơi vào tình trạng mất điện đột ngột trong chốc lát, buộc kíp lái phải mất thời gian khởi động lại động cơ chính để khôi phục hệ thống chiến đấu.

Ngoài ra, việc bổ sung thiết bị ngoại vi đòi hỏi quy trình bảo dưỡng và quản lý phụ tùng riêng biệt cho kíp kỹ thuật.

So sánh với các dòng xe tăng chiến đấu chủ lực của đối thủ như Type 99A của Trung Quốc hay VT-4 của Pakistan, các xe tăng phương Tây như M1A2 Abrams của Mỹ hay Leopard 2A7 của Đức vốn đã được tích hợp APU chuyên dụng ngay từ khâu thiết kế ban đầu.

Việc Ấn Độ chủ động sản xuất hàng loạt APU nội địa theo chương trình Make-II giúp rút ngắn đáng kể khoảng cách công nghệ với các đối thủ duy trì chế độ “silent watch” tiêu chuẩn.

So với đội xe tăng T-90 nguyên bản của Nga vốn thường thiếu APU tích hợp sẵn và phải nổ máy liên tục trên chiến trường Ukraine khiến dễ bị drone tầm nhiệt phát hiện, xe tăng T-90 của Ấn Độ sau khi nâng cấp sẽ có tỷ lệ sống sót và khả năng phục kích vượt trội hơn rõ rệt.

(Theo timesofindia.indiatimes.com, thedefensenews.com, eurasiantimes.com, newindianexpress.com, indiatoday.in, theeasternstrategist.com, economictimes.indiatimes.com)