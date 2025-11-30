Các nguồn năng lượng tái tạo phân tán đang dần trở thành trọng tâm trong chiến dịch khử carbon và tăng khả năng chống chịu của các khuôn viên trường đại học. Đối với sinh viên, chúng đang trở thành các điểm sạc laptop, bàn ăn trưa hay không gian học tập.

Đồ nội thất năng lượng mặt trời - kết hợp bàn có mái che, ghế dài và các trạm làm việc ngoài trời với tấm pin mặt trời, pin lưu trữ và cổng sạc thiết bị - đang xuất hiện ngày càng nhiều tại các trường đại học trên khắp cả nước.

Mặc dù nhiều trường theo đuổi mục tiêu giảm thiểu phát thải carbon, việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời không phải lúc nào cũng thuận lợi do trở ngại về cấp phép, diện tích, chu kỳ vốn hoặc cần sự chấp thuận của lãnh đạo. Ngoài ra, các hệ thống này đôi lúc không hòa hợp với hình ảnh mà cộng đồng sinh viên coi là cảnh quan truyền thống của một khuôn viên trường đại học.

Bàn ghế năng lượng mặt trời được lắp đặt trong khuôn viên trường đại học. Ảnh: Sunbolt

Theo Vanessa Branco, Giám đốc bán hàng và tiếp thị của Sunbolt, đồ nội thất năng lượng mặt trời chiếm một vị trí đặc biệt. Các hệ thống nhỏ gọn và tự động này có thể được lắp đặt nhanh chóng ở bất kỳ đâu trong khuôn viên trường và không cần kết nối lưới điện.

Bà cho biết, trạm làm việc tích hợp năng lượng mặt trời là một giải pháp đơn giản để các trường đại học thể hiện rõ ràng những mục tiêu khí hậu vốn trừu tượng bằng "cơ sở hạ tầng nhanh, gọn, không chỉ tiện dụng mà còn chủ động thu hút sự tham gia".

Mặc dù đồ nội thất năng lượng mặt trời thường có kích thước tương đương với một trạm làm việc thông thường, nhưng nó lại có sức mạnh đáng kinh ngạc. Những trạm làm việc của Sunbolt tích hợp các tấm pin hiệu suất 1.000W và bộ lưu trữ lithium 200Ah, có thể cung cấp điện khoảng 3 ngày.

Giám đốc bán hàng và tiếp thị của Sunbolt nhấn mạnh, hệ thống thường "sạc đầy trong một ngày nắng", mang lại hiệu suất đáng tin cậy ngay cả trong các ca làm việc theo mùa hoặc sử dụng gián đoạn.

Độ tin cậy đó rất quan trọng vì nhu cầu sử dụng rất cao và thường xuyên, đặc biệt là đối với các hệ thống được đặt tại các khu vực có lượng người dùng đông như sân vận động hoặc quảng trường trung tâm.

Một số trạm gần như được sử dụng liên tục và có thể "sạc tới 150 thiết bị mỗi ngày", theo Sunbolt. Khi các trường đại học tiếp tục tăng tuyển sinh mà không phải mở rộng khuôn viên trường, việc cung cấp thêm không gian cho sinh viên nghỉ ngơi, thư giãn hoặc học tập là rất quan trọng.

Bên cạnh đó, nội thất năng lượng mặt trời cũng có thể mang đến một môi trường học tập sáng tạo cho cả sinh viên và các nhà nghiên cứu, bởi hệ thống có thể tạo ra các điểm dữ liệu về hành vi sử dụng năng lượng, hồ sơ lưu lượng và việc sạc phân tán.

Branco chỉ ra rằng hầu hết mẫu sản phẩm của Sunbolt đều có "tính năng giám sát từ xa tiêu chuẩn", cho phép bất kỳ ai có thông tin đăng nhập đều có thể xem dữ liệu sử dụng và đầu ra của từng hệ thống từ bất kỳ đâu trên thế giới. Đây là tính năng được nhiều giảng viên tích hợp vào các chương trình STEM vì nó mang đến trải nghiệm học tập thực hành, giúp sinh viên phân tích hiệu suất, đánh giá biến động hoặc so sánh hiệu suất điện mặt trời với điều kiện thời tiết.

“Những hệ thống này khơi gợi các cuộc thảo luận về tính bền vững”, Branco lưu ý, đồng thời cho biết nhiều dự án lắp đặt cũng chú trọng đến sức khỏe tinh thần không kém gì năng lượng.

Tại Đại học Southern New Hampshire, sinh viên là những người chủ trì việc lắp đặt một trạm Sunbolt kèm tấm biển: “Hãy để mặt trời sạc thiết bị của bạn và sạc lại tâm trí của bạn”.

Sinh viên cho biết khả năng tập trung được cải thiện và giảm căng thẳng nhờ các khu vực học tập ngoài trời. Bà Branco bổ sung rằng hoạt động ngoài trời cũng góp phần bảo vệ sức khỏe, hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn vào mùa cúm so với việc ngồi trong phòng làm việc hay lớp học cả ngày.

Một lợi ích nữa là khả năng chống chịu. Được phát triển lần đầu tiên sau cơn bão Sandy (năm 2012), nội thất Sunbolt được thiết kế để vận hành bền bỉ, độc lập với lưới điện, có thể chịu được bão và cung cấp điện trong các tình huống khẩn cấp.

Theo PV