Thị trường xe máy Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2026 ghi nhận dấu hiệu phục hồi sau giai đoạn chững lại kéo dài. Theo số liệu mới nhất từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), riêng tháng 4/2026, các doanh nghiệp trong nước đã xuất xưởng khoảng 361.300 xe máy, tăng 33,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, tổng sản lượng xe máy mới xuất xưởng đạt khoảng 1,325 triệu chiếc, tăng 33,3% so với cùng kỳ 2025.

Báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) cũng cho thấy doanh số bán hàng quý I/2026 của 5 thành viên gồm Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki và SYM đạt hơn 729.000 xe, tăng hơn 8% so với cùng kỳ 2025.

Cùng với đà hồi phục của thị trường, nhiều mẫu xe mới cũng liên tục được đưa ra thị trường, trải dài từ xe ga phổ thông, xe điện đô thị tới các dòng xe cao cấp phiên bản giới hạn.

Xe máy điện Honda UC3 bắt đầu mở cọc tại Việt Nam

Mới nhất, trong tuần qua, một số đại lý Honda tại Việt Nam bắt đầu nhận đặt cọc mẫu xe điện UC3 với mức cọc vài triệu đồng. Theo thông tin từ đại lý, giá tạm tính của xe khoảng 58 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn và cao hơn khoảng 1,5 triệu đồng với bản đặc biệt. Xe dự kiến bàn giao từ cuối tháng 6.

Honda UC3.

Honda cho biết UC3 giai đoạn đầu sẽ nhập khẩu từ Thái Lan trước khi chuyển sang lắp ráp trong nước từ giữa năm 2026.

Mẫu xe điện này hướng tới nhu cầu di chuyển đô thị với thiết kế gọn gàng, sử dụng pin LFP cố định có khả năng chống nước. Xe cho công suất khoảng 8 mã lực, tốc độ tối đa gần 80 km/h và quãng đường di chuyển khoảng 120 km sau mỗi lần sạc.

UC3 được trang bị ba chế độ lái, hệ thống phanh CBS và tính năng số lùi hỗ trợ xoay trở trong không gian hẹp. Hai phiên bản của xe chỉ khác biệt về màu sắc và ngoại thất, trong khi động cơ và trang bị giữ nguyên.

Tại Thái Lan, Honda UC3 có giá khoảng 107-110 triệu đồng, cao gần gấp đôi mức giá dự kiến tại Việt Nam.

Yamaha trình làng mẫu xe tay ga phổ thông Gear 125 Hybrid

Giữa tháng 4, Yamaha Việt Nam ra mắt Gear 125 Hybrid ở phân khúc xe ga phổ thông.

Mẫu xe sử dụng động cơ Blue Core Hybrid 125cc kết hợp mô-tơ điện hỗ trợ tăng tốc. Hệ thống Power Assist giúp cải thiện lực kéo khi khởi hành hoặc leo dốc, trong khi bộ phát điện thông minh SMG hỗ trợ khởi động êm hơn. Theo công bố của hãng, mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 1,7 lít/100 km.

Yamaha Gear 125 Hybrid.

Gear 125 Hybrid có thiết kế nhỏ gọn với trọng lượng khoảng 95-96 kg, sàn để chân rộng và bệ gác chân phụ cho trẻ em. Xe được trang bị cốp dung tích 17,4 lít, cổng sạc điện thoại và màn hình LCD.

Trên phiên bản DX, Yamaha bổ sung khóa thông minh Smart Key và khả năng kết nối điện thoại qua ứng dụng Y-Connect để theo dõi mức tiêu hao nhiên liệu và lịch bảo dưỡng.

Tại Việt Nam, Gear 125 Hybrid có giá 30,437 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn và 34,364 triệu đồng cho bản DX.

Honda ra mắt Air Blade 125 Marvel, giá hơn 48 triệu đồng

Đầu tháng 3, Honda Việt Nam giới thiệu phiên bản đặc biệt Air Blade 125 Marvel nhân dịp kỷ niệm 30 năm hoạt động tại Việt Nam.

Phiên bản này được sản xuất giới hạn 4.000 xe, gồm hai lựa chọn Spider-Man và Venom. Bản Spider-Man sử dụng tông đỏ - đen, trong khi bản Venom phối màu đen kết hợp các chi tiết đỏ trên thân xe.

Honda Air Blade 125 Marve.

So với Air Blade tiêu chuẩn, phiên bản Marvel chỉ thay đổi màu sơn và tem thiết kế, còn các thông số kỹ thuật giữ nguyên. Xe sử dụng động cơ eSP+ 125cc 4 van, làm mát bằng dung dịch, công suất 11,7 mã lực và mô-men xoắn 11,3 Nm.

Trang bị trên xe gồm khóa thông minh Smart Key, hệ thống đèn LED, cổng sạc USB Type-C và cốp chứa đồ dưới yên. Xe không có phanh ABS mà vẫn sử dụng phanh đĩa trước và phanh tang trống phía sau.

Giá bán đề xuất của Air Blade 125 Marvel ở mức 48,1 triệu đồng, cao hơn bản tiêu chuẩn khoảng 5-6 triệu đồng.

VinFast Viper, Feliz II - đối thủ mới của Honda Air Blade, Vision

Ngày 2/3, VinFast công bố giá bán cho bộ đôi xe máy điện đổi pin Viper và Feliz II.

Trong đó, Viper là mẫu xe mới với thiết kế thể thao, kích thước tương đương Honda Air Blade và Vario. Phần đầu xe có nhiều đường nét góc cạnh, đi kèm đèn LED, màn hình TFT, khóa thông minh và phanh đĩa phía trước.

Vinfast Viper.

Xe sử dụng hệ thống pin đổi tại các trạm công cộng thay cho kiểu sạc cố định truyền thống. Theo công bố của hãng, Viper có thể di chuyển tối đa 156 km trong điều kiện tiêu chuẩn.

VinFast Viper có giá 39,9 triệu đồng chưa kèm pin và 45,5 triệu đồng nếu mua kèm pin.

Trong khi đó, Feliz II là phiên bản đổi pin của dòng Feliz từng bán tại Việt Nam từ năm 2021. Xe có kích thước tương đương Honda Vision và dùng chung hệ truyền động với Viper.

Vin Feliz II.

Feliz II trang bị phanh đĩa phía trước, phanh tang trống phía sau và hệ thống pin đổi nhanh. Giá bán ở mức 24,9 triệu đồng chưa pin và 30,5 triệu đồng kèm pin.

Vespa 946 Horse - bản đặc biệt năm Bính Ngọ giá hơn nửa tỷ đồng

Ở phân khúc xe tay ga cao cấp, đầu năm nay, Vespa 946 Horse xuất hiện tại một đại lý chính hãng ở Hà Nội. Đây là phiên bản giới hạn dành cho năm Ngựa, với số lượng sản xuất toàn cầu 888 xe, trong đó Việt Nam được phân phối khoảng 33 chiếc.

Xe có nhiều chi tiết nhận diện riêng như biểu tượng móng ngựa mạ vàng dưới yên, kẹp phanh trước màu vàng, yên bọc da phối chỉ vàng và bộ tem màu nâu đặc biệt.

Vespa 946 Horse sử dụng động cơ xi-lanh đơn 155cc, làm mát bằng không khí. Xe trang bị phanh đĩa trước sau, ABS hai kênh và hệ thống chống trượt ASR.

Vespa 946 Horse đưa về Việt Nam được chào bán với giá khoảng 550 triệu đồng.

