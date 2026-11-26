Sum vầy hay xum vầy đúng chính tả Tiếng Việt?

Để giải đáp thắc mắc về chính tả, trước hết chúng ta cần hiểu rõ ý nghĩa và nguồn gốc của từ. Trong tiếng Việt, "sum vầy" là một từ ghép Hán Việt, mang ý nghĩa rõ ràng và được sử dụng rộng rãi trong các văn bản chính thống cũng như giao tiếp hàng ngày.

Sum vầy hay xum vầy là câu hỏi thường gặp. Ảnh: AI

Từ "sum vầy" được cấu tạo từ hai yếu tố:

- "Sum": Trong Hán Việt, "sum" có nghĩa là tụ họp, tập trung lại một chỗ. Chúng ta có thể thấy yếu tố này trong các từ như "sum họp", "sum tụ".

- "Vầy": Là một từ thuần Việt, có nghĩa là quây quần, tụ tập lại thành một nhóm, một vòng tròn, thường mang sắc thái ấm cúng, thân mật. Ví dụ: "vầy cá", "vầy chim".

Khi kết hợp lại, "sum vầy" diễn tả hành động mọi người cùng tụ họp, quây quần lại với nhau trong một không khí ấm áp, thân mật, thường là trong gia đình hoặc những dịp đặc biệt. Nó gợi lên hình ảnh của sự đoàn viên, hạnh phúc và gắn kết.

"Sum vầy" thường được dùng để miêu tả không khí của những buổi gặp gỡ gia đình, bạn bè thân thiết, đặc biệt là vào các dịp lễ tết, kỷ niệm. Nó thể hiện sự mong đợi, niềm vui khi được ở bên những người thân yêu.

Ví dụ:

- Mỗi dịp Tết đến, cả gia đình lại sum vầy bên mâm cơm ấm cúng. - Diễn tả sự đoàn tụ của gia đình.

- Sau bao năm xa cách, anh em chúng tôi cuối cùng cũng có dịp sum vầy. - Thể hiện niềm vui khi gặp lại người thân.

- Không gì hạnh phúc bằng cảnh con cháu sum vầy bên ông bà. - Nhấn mạnh tình cảm gia đình, sự gắn kết giữa các thế hệ.