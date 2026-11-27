Real Madrid của Mourinho cho thấy cực kỳ hiệu quả trong vòng cấm, chiếm 85% trong tổng số 33 bàn thắng ghi được sau 13 trận tại La Liga.

Mourinho thực hiện những điều chỉnh và Real Madrid ngày càng cho thấy rất lợi hại. Tại Champions League, họ là đội duy nhất toàn thắng qua 5 lượt trận phân hạng.

Còn ở La Liga, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng đang theo sát Barca, có trong tay 33 điểm, kém đối thủ không đội trời chung 1 trận thắng.





Jude Bellingham đang chơi cực kỳ thăng hoa dưới thời Mourinho. Ảnh: Defensa

Real Madrid ghi được 33 bàn sau 13 trận ở La Liga, trung bình 2,54 bàn/trận, cho thấy sức mạnh tấn công đáng kể của họ. Tuy còn kém cạnh Barca (51 bàn/13 trận), nhưng vẫn là con số rất đáng kể với ‘Kền kền’ sau 2 mùa trắng danh hiệu.

Và nhìn vào những thống kê chi tiết hơn, có thể thấy được rằng dàn sao Real Madrid cực kỳ hiệu quả trong vòng cấm địa đối phương.

Cụ thể, trong số 33 bàn thắng của Real Madrid có đến 28 bàn được ghi trong vòng cấm, chiếm 85%, chỉ 3 bàn (9%) được thực hiện từ ngoài khu vực cấm địa. Hai bàn (6%) còn lại do đối thủ phản lưới - không tính sút trong hay ngoài vòng cấm.

Phần lớn các bàn thắng của Real Madrid mùa này, đều được ghi bằng chân phải (70%), trong khi 18% được ghi bằng chân trái và 6% là bằng đầu, cùng với 6% phản lưới như đã đề cập ở trên.

Kylian Mbappe dẫn đầu với 13 bàn, chiếm 40% số bàn thắng của Real Madrid. Tiếp theo là Jude Bellingham (5 bàn), Arda Guler (3), Carlos Espi (3), Yan Diomande (3), Valverde (1), Vinicius (1), Alvaro Carreras (1), Rudiger (1).

Với đà thăng hoa của Real Madrid, Chủ tịch Florentino Perez ngày một hài lòng với quyết định đưa Mourinho trở lại Bernabeu hồi mùa hè.