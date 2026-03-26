Theo nội dung clip, một thợ sửa xe tại bang Pennsylvania (Mỹ) đã kiểm tra phần cản sau của chiếc SUV và phát hiện thanh gia cường, bộ phận quan trọng trong việc hấp thụ lực va chạm bị ăn mòn nghiêm trọng. Bề mặt kim loại bong tróc từng lớp, nhiều vị trí xuất hiện lỗ thủng lớn, khiến kết cấu gần như không còn đảm bảo độ cứng cần thiết.

Người thợ cho biết, tình trạng này phổ biến hơn tại các bang thuộc “vành đai gỉ sét” (Rust Belt), khu vực rộng lớn ở vùng Đông Bắc và Trung Tây nước Mỹ, nơi thường xuyên sử dụng muối và hóa chất chống đóng băng trên đường trong mùa đông. Đây được xem là “con dao hai lưỡi” giúp đảm bảo an toàn giao thông nhưng lại đẩy nhanh quá trình ăn mòn kim loại ở gầm xe.

“Xe bị đâm từ phía sau và phần này gần như gập lại ngay lập tức vì đã mục rỗng từ trước,” người thợ nhận xét trong video.

SUV 5 năm tuổi gỉ sét nghiêm trọng, thợ sửa xe Mỹ “không tin nổi vào mắt mình”.

Tuy nhiên, không phải tất cả ý kiến đều cho rằng nguyên nhân hoàn toàn đến từ môi trường. Một số người dùng mạng xã hội nghi ngờ chiếc xe từng gặp va chạm trước đó, làm bong lớp sơn bảo vệ, khiến kim loại lộ ra và bị oxy hóa nhanh hơn.

Dù vậy, chính người đăng tải video cũng thừa nhận gỉ sét đã làm suy yếu đáng kể kết cấu của thanh gia cường. Điều này đặc biệt đáng lo ngại bởi đây là chi tiết đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hành khách khi xảy ra tai nạn.

Thực tế, các hư hỏng dạng này thường khó phát hiện sớm do nằm ở khu vực khuất dưới gầm xe hoặc phía sau lớp ốp nhựa. Khi dấu hiệu đã rõ ràng như trong video, quá trình ăn mòn thường đã diễn ra trong thời gian dài.

Trường hợp của chiếc Chevrolet Traverse 2020 cho thấy, ngay cả những mẫu xe đời mới cũng không “miễn nhiễm” với gỉ sét nếu hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt. Đây cũng là lời cảnh báo với người dùng về việc kiểm tra định kỳ các chi tiết kết cấu, yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn, nhưng thường bị bỏ qua trong quá trình sử dụng.

Theo Motor1

