Theo báo cáo vừa công bố của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), ước tính có tổng cộng 81.296 chiếc ô tô mới, bao gồm cả xe sản xuất trong nước và xe nhập khẩu được bổ sung cho thị trường Việt Nam trong tháng 6/2026. Con số này tăng 8,6% so với tháng 5 (với 74.830 chiếc).

Trong đó, lượng ô tô lắp ráp trong nước tiếp tục giữ vai trò chủ đạo với 54.100 chiếc được xuất xưởng, tăng 5,9% so với tháng trước và tăng tới 32,1% so với tháng 6/2025. Đây là con số kỷ lục trong năm 2026, vượt qua sản lượng 51.700 chiếc của tháng 1.

Cộng dồn nửa đầu năm 2026, các doanh nghiệp sản xuất ô tô trong nước xuất xưởng ước đạt tổng cộng 284.600 chiếc xe mới, tăng 26,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Cùng với xe được sản xuất, lắp ráp trong nước, ô tô nhập khẩu trong tháng 6 vừa qua cũng có xu hướng tăng mạnh cả về lượng và giá trị.

Theo số liệu thống kê, ước tính có khoảng 23.730 xe ô tô nguyên chiếc được nhập về Việt Nam trong tháng 6 với tổng giá trị 579 triệu USD, tăng 14,6% về lượng và tăng tăng 5,7% về giá trị so với tháng 5 (với 23.730 chiếc, trị giá 547,6 triệu USD - theo báo cáo của Cục Hải quan).

Lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc trong 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt hơn 123.000 chiếc. Ảnh: Hoàng Hà

So với cùng kỳ năm 2025, xe nhập khẩu tháng 6 vừa qua giữ nguyên về lượng nhưng tăng tới 43,4% về giá trị. Điều này cho thấy các doanh nghiệp nhập khẩu có xu hướng chú trọng đưa về những mẫu xe có giá trị đơn chiếc cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm 2025.

Cũng theo báo cáo của Cục Thống kê, tổng cộng 6 tháng đầu năm 2026, lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam ước đạt 123.096 chiếc với giá trị 2,872 tỷ USD, gần như giữ nguyên về lượng và tăng 28,9% về giá trị so với nửa đầu năm 2025.

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