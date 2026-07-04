Phiên bản đặc biệt mới của Corolla Cross có tên gọi tên gọi Z Adventure được đánh giá là mẫu xe có cá tính và “hầm hố” nhất từ trước đến nay, lấy cảm hứng trực tiếp từ phong cách thiết kế của Land Cruiser - mẫu SUV biểu tượng của hãng xe Nhật.

Điểm nhấn lớn nhất của Toyota Corolla Cross Z Adventure nằm ở phần đầu xe. Toyota đã mượn thiết kế lưới tản nhiệt của phiên bản Corolla Cross không hybrid bán tại Mỹ, sau đó tinh chỉnh với các chi tiết ốp đen và logo riêng, tạo diện mạo cứng cáp, mạnh mẽ hơn hẳn các phiên bản Corolla Cross đang bán tại Nhật.

Ngoài khu vực lưới tản nhiệt, bên ngoài của chiếc xe còn được bổ sung thêm tấm chắn gầm nhôm, logo kỷ niệm 60 năm dập nổi ở hai bên hông gần lốp trước và bộ vành hợp kim 17 inch sáu chấu sơn xám mờ.

Với những khách hàng muốn vẻ ngoài giống Land Cruiser hơn nữa, gói Z Adventure Set là lựa chọn đáng chú ý. Gói này bổ sung dòng chữ “TOYOTA” màu trắng cỡ lớn trên lưới tản nhiệt và lớp phủ Meteor Coat cho các chi tiết nhựa ở cản trước, ốp sườn và chắn bùn.

Nội thất của Toyota Corolla Cross Z Adventure tập trung vào một số thay đổi ở ghế ngồi và đường chỉ trang trí. Ảnh: TMC

Bên trong khoang lái, Toyota Corolla Cross Z Adventure sử dụng ghế bọc da tổng hợp kết hợp chất liệu vải. Các chi tiết như vô lăng, cần số và bảng điều khiển được tạo điểm nhấn bằng đường chỉ khâu tương phản.

Ngoài bản kỷ niệm, các phiên bản Corolla Cross cao cấp tại Nhật cũng được nâng cấp đáng kể. Bản HEV Z và HEV GR Sport nay có vô lăng sưởi tiêu chuẩn cùng gói hỗ trợ lái xe ADAS mở rộng, bao gồm giám sát điểm mù, hỗ trợ thoát hiểm an toàn, camera 360 độ có chức năng “nhìn xuyên sàn” và hệ thống đỗ xe tự động tiên tiến của Toyota.

Tại Nhật Bản, Corolla Cross chỉ được phân phối với hệ truyền động hybrid tự sạc. Bản dẫn động cầu trước kết hợp động cơ xăng 1.8L công suất 97 mã lực với mô-tơ điện 94 mã lực. Phiên bản AWD E-Four bổ sung thêm mô-tơ điện phía sau công suất 40 mã lực.

Giá xe khởi điểm từ 3.613.500 yên (khoảng 589 triệu đồng). Riêng Corolla Cross Z Adventure kỷ niệm 60 năm bản E-Four có giá 3.921.500 yên (639 triệu đồng) và nếu cộng thêm gói Z Adventure Set, nâng tổng giá lên 4.218.500 yên (686 triệu đồng). Hiện tại, phiên bản đặc biệt này chỉ được bán giới hạn tại Nhật Bản.

Theo Carscoops

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