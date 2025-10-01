Kể từ biến cố tai nạn lao động năm 2017, mỗi tháng anh Lê Văn Tú (39 tuổi, ngụ tại Tây Ninh) bắt xe lên bệnh viện Nguyễn Tri Phương TPHCM tái khám. Di chứng sau chấn thương sọ não khiến anh thường xuyên sốt cao, vết thương chảy dịch bốc mùi khó chịu.

Anh Tú là nhân vật trong bài viết: "Xin mọi người giúp đỡ để anh Lê Văn Tú có cơ hội sống".

Anh Lê Văn Tú có mặt tại văn phòng báo VietNamNet đón nhận tấm lòng của bạn đọc.

Hoàn cảnh vốn khó khăn, cha mẹ lại mất sớm, anh Tú đi làm thuê, làm mướn tự lo cho bản thân. Ba năm gần đây, anh đi làm phụ hồ gần nhà. Thế nhưng trong một ngày đi làm anh bất ngờ đau đầu dữ dội. Đi khám thì bác sĩ thông báo anh bị nhiễm trùng vết thương, bị lộ nắp sọ titan cần phẫu thuật xử lý gấp. Nhưng chi phí cho ca phẫu thuật khoảng 100-120 triệu quá lớn với một người đơn độc làm phụ hồ như anh.

Kể từ đó, anh Tú luôn ôm trong mình những cơn đau bất chợt nhưng vẫn gắng gượng đi làm hồ để có tiền mua thuốc giảm đau. Cuộc sống một mình lại bệnh tật khiến anh Tú nhiều lần nghĩ quẩn.

Sau khi hoàn cảnh đáng thương của anh Tú được chia sẻ trên Báo VietNamNet, nhiều bạn đọc thương xót và giúp đỡ số tiền 45.264.736 đồng và 30 triệu đồng qua tài khoản cá nhân anh Tú. Anh bày tỏ lòng biết ơn chân thành vì nhờ có sự giúp đỡ của quý bạn đọc anh mới được tiếp tục điều trị bệnh.

“Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm giúp đỡ, tôi mới có cơ hội được tiếp tục sống. Số tiền này rất có ý nghĩa, tôi hứa sẽ tuân thủ điều trị của bác sĩ để không phụ lòng tốt của mọi người”.