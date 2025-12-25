Giải thưởng uy tín này không chỉ ghi nhận định hướng phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm của dự án, mà còn mở ra giai đoạn sôi động mới với chuỗi hoạt động lễ hội cuối năm và sự ra mắt của phân khu mới đầy kỳ vọng.

Khẳng định giá trị từ giải thưởng uy tín

Ông Hoàng Việt Cường - Tổng Giám đốc T&T Homes (chính giữa) lên nhận giải Dự án đáng sống 2025 cho dự án T&T City Millennia (Tây Ninh).

Ngày 25/12 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Diễn đàn “Thị trường bất động sản trong giai đoạn mới” do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức, dự án Khu Thương mại, Biệt thự và Chung cư cao cấp T&T City Millennia (Tây Ninh) đã được vinh danh “Dự án đáng sống 2025”.

Theo Ban tổ chức, giải thưởng được xét chọn dựa trên hệ thống tiêu chí rõ ràng, quy trình bình chọn và thẩm định khắt khe của hội đồng cố vấn chuyên môn, kết hợp với sự đánh giá từ đông đảo độc giả. Một dự án đáng sống không chỉ dừng lại ở việc cung cấp nhà ở, mà còn phải đảm bảo nền tảng hạ tầng đồng bộ, hệ thống tiện ích hoàn chỉnh, môi trường sinh thái bền vững và các giá trị nhân văn lâu dài.

T&T Homes kiên định với triết lý lấy chất lượng sống và trải nghiệm của cư dân làm trung tâm.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, việc T&T City Millennia được vinh danh là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng trong quá trình phát triển dự án, đồng thời là động lực để T&T Homes tiếp tục kiên định với chiến lược kiến tạo các khu đô thị bền vững, chú trọng chất lượng sống và trải nghiệm của cư dân.

“Chúng tôi xác định phát triển bất động sản không chỉ là xây dựng nhà ở, mà là tạo lập những không gian sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên, nơi cư dân có thể gắn kết cộng đồng, tận hưởng tiện ích đồng bộ và an cư lâu dài”, đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh.

Không gian sống sinh thái quy mô lớn

Tọa lạc tại khu vực phía Nam TP.HCM, T&T City Millennia sở hữu vị trí chiến lược trong mạng lưới hạ tầng giao thông liên kết vùng, cho phép kết nối thuận tiện đến trung tâm thành phố chỉ trong khoảng 30 phút. Dự án được quy hoạch trên quy mô 267ha với mật độ xây dựng chỉ 34,73%, ưu tiên tối đa cho cảnh quan và hệ sinh thái xanh.

Không gian dự án ưu tiên cho cảnh quan và hệ sinh thái xanh

Điểm nhấn nổi bật của khu đô thị là hệ thống mặt nước dài khoảng 7km uốn lượn bao quanh, góp phần điều hòa vi khí hậu và tạo nên diện mạo cảnh quan đặc trưng. Xen kẽ là quỹ đất cây xanh, mặt nước và công viên lên tới 45ha, hình thành mảng xanh liên hoàn, mang đến không gian sống khoáng đạt, đồng thời dẫn dắt phong cách sinh hoạt ngoài trời và nghỉ dưỡng cho cư dân.

Bên cạnh lợi thế cảnh quan, T&T City Millennia còn phát triển hệ thống tiện ích đa tầng, đáp ứng toàn diện nhu cầu an cư - nghỉ dưỡng - giải trí. Nổi bật là hệ thống giáo dục chất lượng cao với trường liên cấp FPT, chuỗi tiện ích chăm sóc sức khỏe - thể thao, cùng các công trình văn hóa - giải trí đặc sắc như bến du thuyền.

Hệ tiện ích của dự án đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của cư dân ở mọi lứa tuổi.

Đặc biệt, hai công trình biểu tượng xác lập kỷ lục Việt Nam gồm Dòng sông Ánh sáng và tuyến phố đi bộ Millennia Journey đã trở thành điểm đến thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi tuần, góp phần tạo nên nhịp sống sôi động, đúng với định vị Khu đô thị Văn hóa - Giải trí - Sinh thái bên sông.

Khuấy động không khí lễ hội, đón vận hội mới

Song hành với dấu mốc giải thưởng, từ ngày 24/12, T&T Homes tổ chức chuỗi sự kiện Millennia Fest - lễ hội Giáng sinh và chào đón năm mới ngay tại khu đô thị. Sự kiện mang đến không gian trải nghiệm giàu cảm xúc với hàng loạt hoạt động như check-in lễ hội, vườn camping, phố ẩm thực, trò chơi tương tác, bốc thăm may mắn cùng các chương trình biểu diễn âm nhạc, giao lưu nghệ sĩ, thu hút đông đảo cư dân và khách tham quan.

Tâm điểm thị trường bất động sản dịp cuối năm được dự báo sẽ dồn về ngày 27/12/2025, khi T&T Homes chính thức mở bán Phân khu đảo tiện ích sinh thái. Phân khu có quy mô 15ha, giới hạn chỉ 623 sản phẩm thấp tầng - một con số hiếm hoi tại khu Nam TP.HCM, đáp ứng nhu cầu sống riêng tư, trong lành nhưng vẫn đảm bảo khả năng kết nối thuận tiện.

Không khí Noel tại phố đi bộ Millennia Journey ngày 24/12 vừa qua.

Phân khu đảo tiện ích sinh thái được bao bọc bởi hệ thống công viên ven sông, kết hợp hài hòa giữa nhịp sống hiện đại và không gian xanh mát. Cư dân có thể tiếp cận hệ tiện ích nội khu chỉ trong vài phút đi bộ, tối ưu sự tiện nghi nhưng vẫn giữ trọn tính riêng tư.

Với số lượng sản phẩm giới hạn trong một đại đô thị đã đi vào vận hành ổn định, phân khu này được đánh giá là dòng tài sản có tính khan hiếm cao, tiềm năng gia tăng giá trị bền vững và khả năng khai thác thương mại lâu dài. Lễ mở bán cuối năm được kỳ vọng sẽ tạo thêm cú hích cho thị trường, đồng thời khẳng định sức hút của những sản phẩm bất động sản giá trị thực tại T&T City Millennia.

(Nguồn: T&T Group)