Trong khi các hệ thống chuyên gây nhiễu Starlink thu hút sự chú ý gần đây, tổ hợp Krasukha-S4 vẫn là một trong những vũ khí tác chiến điện tử chiến lược đáng gờm nhất của Nga, có khả năng “làm mù” radar trên không, vệ tinh trinh sát quỹ đạo thấp và các đài radar mặt đất trên khoảng cách vượt 300km bằng sóng nhiễu công suất cực lớn.

Hệ thống tác chiến điện tử (EW) Krasukha-4 của Nga. Ảnh: Sputnik

Krasukha-S4 (còn được biết đến với mã định danh 1RL257) thuộc họ hệ thống tác chiến điện tử (EW) di động do Tập đoàn KRET và Viện Nghiên cứu Gradient phát triển, sản xuất tại Nhà máy Cơ điện Bryansk.

Tổ hợp tiêu chuẩn gồm hai xe chuyên dụng: một xe chỉ huy và điều khiển, xe còn lại mang theo các mô-đun anten phát nhiễu công suất cao, thường được lắp trên khung gầm bốn trục BAZ-6910 hoặc KamAZ.

Thiết kế này cho phép hệ thống cơ động nhanh, triển khai bảo vệ sở chỉ huy, cụm binh lực, sân bay, hệ thống phòng không và các cơ sở công nghiệp quan trọng.

Hai xe thuộc tổ hợp Krasukha-S4. Ảnh: войнасфейками.рф

Nguyên lý hoạt động của Krasukha-S4 dựa trên việc phát tín hiệu gây nhiễu băng rộng với công suất lớn, tập trung vào các dải tần X và Ku - chính là những băng tần mà radar giám sát trên không như AWACS, JSTARS và nhiều vệ tinh trinh sát quỹ đạo thấp đang sử dụng.

Hệ thống không chỉ làm gián đoạn tín hiệu radar mà còn có thể gây nhiễu các kênh điều khiển UAV và thậm chí làm hỏng vĩnh viễn một số thiết bị điện tử của đối phương nếu khoảng cách đủ gần và công suất đủ mạnh.

Tầm tác chiến hiệu quả được các nguồn mở ghi nhận từ 150 đến hơn 300km, đủ để tạo ra một “ô bảo vệ” rộng lớn, buộc máy bay trinh sát và vệ tinh phải thay đổi quỹ đạo hoặc mất khả năng thu thập dữ liệu chính xác.

Tổ hợp/hệ thống tác chiến điện tử (EW) Krasukha-S4. Ảnh: motolko.help

Điểm mạnh công nghệ của Krasukha-S4 nằm ở tính đa năng và khả năng thích ứng. Nó có thể đồng thời đối phó với nhiều loại mục tiêu khác nhau, từ radar mặt đất, radar trên không đến vệ tinh LEO, mà không cần thay đổi cấu hình phức tạp.

Trong thực tế chiến trường, hệ thống đã được triển khai tại Syria và đặc biệt là trong xung đột Nga-Ukraine, nơi các nguồn Nga khẳng định nó buộc máy bay đối phương phải bay thấp hơn để tránh bị phát hiện, từ đó lộ diện trước hệ thống phòng không.

Một số quốc gia khác như Belarus và Ethiopia cũng đã tiếp nhận hoặc trưng bày biến thể này, cho thấy giá trị xuất khẩu của công nghệ.

Ảnh: armyrecognition.com

Tuy nhiên, Krasukha-S4 không phải là “lá chắn tuyệt đối”. Việc phát sóng công suất lớn khiến vị trí của hệ thống dễ bị định vị bằng các phương tiện trinh sát điện tử hiện đại.

Một số tổ hợp đã bị Ukraine phá hủy hoặc thu giữ trong giai đoạn đầu xung đột, cho thấy điểm yếu về khả năng sống sót khi đối mặt với đối phương có khả năng trinh sát tốt.

Dù vậy, với tầm xa và hiệu quả chống lại các nền tảng giám sát cao cấp, Krasukha-S4 vẫn đóng vai trò then chốt trong lớp phòng thủ điện tử nhiều tầng của Nga, bổ sung cho các hệ thống chuyên biệt hơn như Volna Kupol Garant.

Ảnh: army-technology.com/Wikipedia

Từ góc nhìn công nghệ, Krasukha-S4 thể hiện triết lý tác chiến điện tử của Nga: không chỉ phòng thủ thụ động mà chủ động “tấn công” vào mắt và tai của đối phương từ khoảng cách an toàn.

Trong bối cảnh chiến tranh hiện đại ngày càng phụ thuộc vào thông tin và giám sát từ không gian, tổ hợp này vẫn là minh chứng rõ nét cho nỗ lực duy trì ưu thế phổ tần của Moscow.

(Theo techora.ru, armyrecognition.com, army-technology.com)