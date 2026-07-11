Sự xuất hiện liên tục của dòng tên lửa hành trình chiến lược Kh-101 với những biến thể nâng cấp mang tính đột phá ngay trong các chiến dịch không kích phức tạp đầu năm 2026 đã giáng một đòn mạnh vào các hệ thống phòng thủ tinh vi nhất do phương Tây viện trợ. Không còn là vũ khí tầm xa thông thường, "bóng ma bầu trời" của không quân chiến lược Nga giờ đây đã lột xác thành một tổ hợp tác chiến độc lập thông minh, sở hữu sức mạnh hủy diệt tăng gấp đôi nhờ cấu trúc đầu đạn kép cùng khả năng tự động phóng mồi bẫy nhiệt để vô hiệu hóa tên lửa đánh chặn đối phương ngay trên quỹ đạo bay thấp.

Tên lửa Kh-101 được gắn trên giá phóng. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Để hiểu rõ tại sao tên lửa Kh-101 trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với mọi lưới quét radar, cần phải giải mã cấu trúc công nghệ tàng hình đỉnh cao và những thông số kỹ thuật được Nga liên tục tối ưu hóa dựa trên thực chiến.

Về bản chất, tên lửa Kh-101 là dòng tên lửa hành trình phóng từ trên không (ALCM) vốn sở hữu tầm bắn lý thuyết nguyên bản lên tới 5.500km, cho phép các oanh tạc cơ chiến lược như Tu-95MS hay Tu-160 phóng đạn từ khoảng cách an toàn sâu bên trong lãnh thổ Nga.

Thân tên lửa Kh-101 được thiết kế với các góc cạnh khí động học đặc biệt nhằm tán xạ sóng radar, kết hợp với lớp vật liệu hấp thụ radar composite thế hệ mới giúp giảm diện tích phản xạ hiệu dụng xuống mức tối thiểu, tương đương một loài chim nhỏ trên màn hình hiển thị của đối phương.

Tên lửa Kh-101 sử dụng động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt nén dòng thẳng TRDD-50A thu gọn, giúp duy trì vận tốc hành trình cận âm ổn định từ 700 đến 800 km/h ở độ cao cực thấp, chỉ cách mặt đất từ 30 đến 70 mét, tận dụng tối đa địa hình để luồn lách qua các vùng mù của radar phòng không tầm xa.

Tên lửa Kh-101. Ảnh: twz.com

Bước đột phá công nghệ đáng sợ nhất được ghi nhận trong các mảnh vỡ thu giữ từ các đợt tập kích mùa hè năm 2026 chính là việc Nga cấu trúc lại hoàn toàn khoang chứa vũ khí để tích hợp cụm đầu đạn kép (tandem warhead).

Chấp nhận rút ngắn tầm bắn thực tế xuống còn khoảng một nửa do trọng lượng tăng lên, các kỹ sư quân sự Nga đã nâng tổng khối lượng thuốc nổ từ mức 450 kg ban đầu lên mức ấn tượng gần 800 kg.

Hệ thống này bao gồm một đầu đạn chùm chứa các hạt cháy và hợp chất zirconium chuyên dụng, nhằm đốt phá diện rộng các mục tiêu mềm như kho dầu; kết hợp với một đầu đạn phá mảnh nổ mạnh đi kèm thuật toán nổ chậm để xuyên thủng các công trình kiên cố.

Chưa dừng lại ở đó, hệ thống dẫn đường quang điện tử kỹ thuật số Otblesk-U của Kh-101 cũng nhận được bản cập nhật phần mềm lớn, cho phép camera pha cuối liên tục đối chiếu hình ảnh mặt đất thực tế với bản đồ số độ phân giải cao được nạp sẵn, giúp nâng độ chính xác lệch mục tiêu (CEP) xuống dưới mức 5 mét, ngay cả trong điều kiện bị gây nhiễu định vị vệ tinh GPS hay GLONASS toàn diện.

Phóng tên lửa Kh-101. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Tuy nhiên, yếu tố khiến Kh-101 thực sự trở thành một bài toán không có lời giải đối với các tổ hợp phòng không triệu đô như Patriot hay IRIS-T, chính là việc tích hợp thành công hệ thống bảo vệ điện tử nội thân mang mã hiệu SP-504.

Đây là một tổ hợp tác chiến điện tử thu nhỏ gồm các cảm biến cảnh báo bị chiếu xạ radar bố trí quanh thân tên lửa. Khi phát hiện xung radar điều khiển hỏa lực của đối phương đang khóa mục tiêu, hệ thống SP-504 sẽ tự động kích hoạt các ống phóng mồi bẫy nhiễu bạt và bẫy nhiệt (chaff/flare) được giấu kín ở phần đuôi.

Những chiếc bẫy mồi này tạo ra các mục tiêu giả lập có tín hiệu radar và nhiệt lượng lớn hơn cả tên lửa thật, đánh lừa các đầu dò radar chủ động, hoặc đầu dò hồng ngoại của tên lửa phòng không bám đuôi, khiến chúng phát nổ vô hại ở khoảng cách xa.

Chính nhờ sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa công nghệ tàng hình chủ động, khả năng tự vệ điện tử và sức mạnh hủy diệt của đầu đạn kép, tên lửa Kh-101 không chỉ đóng vai trò là mũi nhọn xuyên phá trực tiếp mà còn được sử dụng hiệu quả như những quân bài chiến thuật làm cạn kiệt cơ số đạn đánh chặn công nghệ cao của đối phương, khẳng định vị thế là một trong những vũ khí hành trình nguy hiểm nhất trong kho tàng quân sự hiện đại.

(Theo missilethreat.csis.org, twz.com, armyrecognition.com, missiledefenseadvocacy.org, united24media.com, eadaily.com)