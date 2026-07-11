Nếu quan sát kỹ khu vực táp-lô của nhiều mẫu ô tô đời mới, người dùng sẽ dễ dàng nhận thấy một khe lưới nhỏ hình tròn hoặc hình vuông, chỉ bằng khoảng một đầu ngón tay. Thậm chí trên một số mẫu xe hiện đại có thể có hai khe ở hai bên ghế ngồi.

Dù xuất hiện khá phổ biến, không ít tài xế vẫn chưa hiểu rõ công dụng của chi tiết này. Nhiều người lầm tưởng đây là micro phục vụ đàm thoại rảnh tay, trong khi số khác cho rằng đó là cửa gió điều hòa phụ hoặc bên trong có đặt loa cảnh báo. Tuy nhiên, cả ba cách hiểu trên đều không chính xác.

Khe lưới nhỏ hình tròn hoặc hình vuông là chi tiết xuất hiện ở nhiều mẫu xe đời mới. Ảnh: Hoàng Hiệp

Trao đổi với VietNamNet, kỹ sư ô tô Nguyễn Đức Du - Giám đốc trung tâm sửa chữa và chăm sóc xe ND (Cầu Giấy, Hà Nội) cho rằng, khe nhỏ này không phải "vô ích" mà đây là vị trí đặt cảm biến nhiệt độ trong khoang cabin, một bộ phận quan trọng của hệ thống điều hòa tự động. Nhiệm vụ của cảm biến này là liên tục đo nhiệt độ thực tế bên trong xe, từ đó gửi dữ liệu về bộ điều khiển trung tâm để điều chỉnh khả năng làm mát hoặc sưởi ấm phù hợp.

Ngoài cảm biến nhiệt độ, phía sau khe nhỏ này còn có quạt hút cỡ nhỏ. Khi điều hòa hoạt động, không khí trong cabin sẽ được hút qua vị trí này để cảm biến xác định nhiệt độ trung bình trong xe. Sau đó, tín hiệu được truyền đến ECU điều hòa để điều chỉnh tốc độ quạt gió, công suất máy nén và lượng gió lạnh nhằm duy trì mức nhiệt mà người lái đã cài đặt.

Điều này cũng lý giải vì sao nhiệt độ hiển thị trên màn hình điều hòa không phải lúc nào cũng phản ánh đúng nhiệt độ trong xe. Nếu chỉ vận hành theo mức nhiệt cài đặt mà không có cảm biến, hệ thống sẽ khó duy trì sự ổn định khi số lượng hành khách thay đổi, xe di chuyển dưới trời nắng gắt hoặc thường xuyên đóng, mở cửa.

Theo anh Du, có thể xem cảm biến này là "đôi mắt" của hệ thống điều hòa tự động. Nếu nó hoạt động không chính xác, điều hòa cũng sẽ làm việc kém hiệu quả.

Trên thực tế, nhiều trường hợp điều hòa làm lạnh quá sâu hoặc không đủ mát không xuất phát từ việc thiếu gas hay hỏng máy nén, mà do cảm biến nhiệt độ trong cabin bị bụi bẩn bám kín hoặc khe hút gió bị che khuất. Khi đó, hệ thống nhận sai nhiệt độ thực tế và đưa ra chế độ làm mát không phù hợp.

"Người dùng không nên dùng khăn, decal, nước hoa hay các phụ kiện khác che kín khe nhỏ này. Đồng thời, trong quá trình vệ sinh nội thất, nên dùng chổi mềm hoặc khí nén để làm sạch bụi bẩn, tránh dùng vật nhọn chọc vào bên trong vì có thể làm hỏng cảm biến hoặc quạt hút", vị kỹ sư này đưa ra lời khuyên.

Bên cạnh cảm biến nhiệt độ trong cabin, hệ thống điều hòa trên ô tô hiện đại còn phối hợp với nhiều cảm biến khác như cảm biến nhiệt độ ngoài trời, cảm biến bức xạ mặt trời, cảm biến độ ẩm hay cảm biến chất lượng không khí.

Toàn bộ dữ liệu được ECU xử lý liên tục để tự động điều chỉnh nhiệt độ, lưu lượng và hướng gió phù hợp với điều kiện thực tế. Nhờ đó, người dùng luôn có được không gian dễ chịu mà không cần phải thường xuyên chỉnh điều hòa bằng tay.

Bạn có góc nhìn thế nào về nội dung trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Kính mời bạn đọc gửi tin bài, video, hình ảnh về Báo VietNamNet qua email: Otoxemay@vietnamnet.vn. Những nội dung phù hợp sẽ được đăng tải, xin trân trọng cảm ơn!