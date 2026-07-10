Tôi đang sử dụng một chiếc SUV 7 chỗ được gần 3 năm, xe vận hành bình thường và toàn bộ lịch sử bảo dưỡng từ khi mua đến nay đều thực hiện tại đại lý chính hãng để yên tâm về chất lượng.

Tuy nhiên, sau vài lần bảo dưỡng định kỳ gần đây, tôi nhận thấy chi phí cho những hạng mục như thay dầu máy, lọc xăng... trong hãng khá cao so với các gara bên ngoài.

Xe mới sử dụng vài năm, có nhất thiết phải thay dầu máy trong hãng? Ảnh minh họa tạo bởi AI

Mỗi khi đến kỳ bảo dưỡng, thay dầu, ngoài tiền vật tư và một số linh kiện, phụ tùng, hóa đơn còn có thêm nhiều khoản như tiền nhân công, phụ thu... Trong khi đó, các gara bên ngoài báo giá khá rẻ và luôn miễn phí tiền công nên tổng chi phí thấp hơn đáng kể.

Tôi thấy thay dầu động cơ và các loại dầu hộp số, nước làm mát, lọc xăng... là hạng mục khá đơn giản, không đòi hỏi can thiệp sâu vào xe, việc thay thế cũng khá nhanh và đơn giản.

Xin hỏi với chiếc xe mới sử dụng khoảng 3 năm, tôi có nên tiếp tục thay dầu tại hãng hay chuyển sang gara ngoài để tiết kiệm chi phí? Và việc này có ảnh hưởng đến chế độ bảo hành hoặc độ bền của động cơ hay không?

Rất mong nhận được tư vấn từ những người có kinh nghiệm. Xin cảm ơn!

Độc giả Đỗ Chiến Thắng (Hà Đông, Hà Nội)



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