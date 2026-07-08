Tôi vừa mua một chiếc xe SUV 7 chỗ ngồi và đang tính "lột xác" khoang nội thất để phục vụ việc đưa đón khách VIP là các chuyên gia, đối tác đi làm, gặp gỡ hay chơi golf.

Ý tưởng là tháo hàng ghế thứ ba, thay hàng ghế thứ hai bằng hai ghế "chủ tịch" có khả năng ngả sâu, tích hợp massage, làm mát và giải trí,... nhằm tạo không gian rộng rãi và sang trọng hơn.

Ảnh minh hoạ: Hà Thành

Tìm hiểu tại một số cơ sở độ xe, việc nâng cấp này khá phổ biến, chi phí dao động khoảng 40-60 triệu đồng cho mỗi ghế, chưa kể các hạng mục hoàn thiện nội thất đi kèm.

Tuy nhiên, điều khiến tôi băn khoăn là sau khi cải tạo, xe từ 7 chỗ chỉ còn 4 chỗ ngồi liệu có gặp vướng mắc khi đăng kiểm? Nếu vẫn đăng ký là xe 7 chỗ nhưng thực tế đã tháo ghế, tôi có bị CSGT xử phạt hay ảnh hưởng đến bảo hiểm khi xảy ra sự cố?

Qua VietNamNet, mong các chuyên gia và độc giả có kinh nghiệm tư vấn giúp, việc độ xe theo cách trên có nên thực hiện hay không và cần lưu ý những quy định pháp lý nào và có những rủi ro gì trong quá trình sử dụng? Xin cảm ơn!

Độc giả Bình Minh (Hải Phòng)

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