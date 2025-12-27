Những ngày gần đây, dư luận chú ý đến tranh chấp liên quan bản quyền ca khúc Say một đời vì em giữa ca sĩ Nguyên Vũ và tác giả Hương My Bông. Vụ việc tiếp tục nóng lên khi cả hai bên đều có những phát ngôn công khai, giữ quan điểm trái ngược và cùng khẳng định sẽ giải quyết sự việc bằng con đường pháp lý.

Ca sĩ Nguyên Vũ.

Tối 27/12, ca sĩ Nguyên Vũ chính thức lên tiếng về vụ việc trên trang cá nhân. Anh cho biết bất ngờ trước những thông tin mình sử dụng ca khúc Say một đời vì em khi chưa được sự cho phép đầy đủ từ tác giả. Theo Nguyên Vũ, quá trình hợp tác giữa anh và Hương My Bông diễn ra trong tinh thần thiện chí, dựa trên sự trao đổi và thống nhất giữa hai bên. Nam ca sĩ cho rằng bản thân không có động cơ xâm phạm quyền tác giả, đồng thời khẳng định đã làm việc minh bạch, có cơ sở trao đổi rõ ràng trong suốt quá trình thực hiện sản phẩm âm nhạc.

Nguyên Vũ cũng nhấn mạnh những thông tin lan truyền thời gian qua khiến anh chịu nhiều tổn hại về hình ảnh và danh dự, đặc biệt khi sự việc chưa được cơ quan có thẩm quyền kết luận. Nam ca sĩ cho biết sẵn sàng phối hợp với các bên liên quan để làm rõ đúng - sai, tránh việc tranh cãi kéo dài trên mạng xã hội.

Ngay sau đó, dưới bài đăng của Nguyên Vũ trên Facebook, tác giả Hương My Bông đã có phản hồi dài, nêu rõ quan điểm và khẳng định lập trường của mình. Cô đề nghị Nguyên Vũ đăng tải đầy đủ, nguyên văn các nội dung liên quan, không cắt ghép và không áp đặt cách diễn giải một chiều. Theo Hương My Bông, phần đúng - sai của vụ việc nên để tòa án và cơ quan có thẩm quyền xem xét, kết luận.

Làm rõ hơn về bản chất tranh chấp, Hương My Bông cho biết chỉ đồng ý bằng lời nói cho Nguyên Vũ thực hiện duy nhất một MV cover ca khúc Say một đời vì em. Ngoài phạm vi này, cô khẳng định không ký kết, không chuyển nhượng, không thỏa thuận độc quyền và không ủy quyền cho bất kỳ hình thức khai thác nào khác liên quan đến ca khúc.

Tác giả Hương My Bông.

Về quyền tác giả, Hương My Bông nhấn mạnh Say một đời vì em do chính cô sáng tác, phần phối khí do Ken Quách thực hiện. Theo nữ nhạc sĩ, nguồn gốc sáng tác này đã được cô xác nhận nhất quán trong các trao đổi và tài liệu liên quan và không đồng ý với việc ca khúc bị diễn giải hay truyền thông theo hướng khác.

Hương My Bông cũng cho biết, sau thời điểm MV được phát hành, cô nhận thấy ca khúc tiếp tục được sử dụng cho các hoạt động biểu diễn, sự kiện và phát hành trên nhiều nền tảng. Theo cô, những hoạt động này không nằm trong phạm vi cho phép ban đầu mà cô đã đồng ý.

Liên quan đến các giấy tờ và đề nghị ký kết, Hương My Bông cho hay cô từng nhận được nhiều đề xuất liên quan đến việc ký xác nhận bản quyền, hợp đồng độc quyền hoặc các văn bản mở rộng quyền khai thác. Tuy nhiên, cô đã từ chối ký toàn bộ và thông báo rõ quyết định cuối cùng của mình. Nữ nhạc sĩ cũng khẳng định không ủy quyền cho Nguyên Vũ hay bất kỳ bên thứ ba nào do nam ca sĩ giới thiệu để thay mặt cô khai thác hoặc truy thu quyền tác giả.

"Kết quả đúng - sai, tôi lựa chọn để tòa án và cơ quan có thẩm quyền xem xét, đánh giá và quyết định theo pháp luật", Hương My Bông nhấn mạnh.

