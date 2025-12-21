Thông tin được chính nữ tác giả chia sẻ với phóng viên VietNamNet để "khép lại chuỗi ngày chịu nhiều áp lực, hoài nghi và tranh cãi liên quan đến đứa con tinh thần".

Theo Hương My Bông, quá trình hoàn thiện hồ sơ bản quyền kéo dài và trải qua nhiều vòng bổ sung, thẩm định. Tuy nhiên, sự chặt chẽ, công tâm và minh bạch của cơ quan quản lý nhà nước chính là yếu tố khiến cô thêm vững tin vào giá trị tác phẩm.

"Khi một tác phẩm từng bị nghi ngờ, hiểu sai, thổi phồng và đánh tráo sự thật thì sự công nhận này không chỉ là giấy tờ pháp lý mà còn là danh dự và sự xác nhận cho cảm xúc thật của người viết”, tác giả Hương My Bông bày tỏ.

Nữ tác giả cho biết, việc được cấp giấy xác nhận quyền tác giả là cột mốc quan trọng, giúp cô lấy lại niềm tin vào bản thân và tiếp tục theo đuổi con đường sáng tác âm nhạc một cách lặng lẽ, tử tế. Cô cũng gửi lời cảm ơn tới bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đã động viên trong suốt thời gian qua, đồng thời nhìn nhận những góp ý, kể cả chưa đúng như một cơ hội để soi lại mình và trưởng thành hơn.

Liên quan đến các vấn đề tranh chấp bản quyền, Hương My Bông khẳng định không muốn đẩy câu chuyện theo hướng ồn ào trên mạng xã hội. Sau khi làm việc với Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC), cô đã ủy quyền toàn bộ cho đơn vị này xử lý những vấn đề pháp lý liên quan đến tranh chấp bản quyền.

Bên cạnh đó, Hương My Bông cũng cho biết đã ủy quyền cho luật sư hoàn thiện hồ sơ khởi kiện ca sĩ Nguyên Vũ liên quan tới bản quyền sử dụng ca khúc.

"Mọi đúng - sai, vi phạm đến đâu, tôi xin để pháp luật trả lời", cô chia sẻ.

Theo kế hoạch, tác giả Say một đời vì em sẽ có một buổi livestream vào tối 28/12 để chia sẻ rõ hơn về hành trình vừa qua cũng như các thông tin liên quan đến bài hát gây chú ý thời gian qua.

Hương My Bông cũng cho biết vừa hoàn thiện bản karaoke tone nữ của ca khúc Say một đời vì em, được thực hiện từ bản gốc mô phỏng chính giọng hát của mình. Nữ tác giả hy vọng khán giả, đặc biệt là phái nữ, có thể ngân nga ca khúc trong những khoảnh khắc bình yên bên gia đình như một chút niềm vui cuối tuần sau những ồn ào đã qua.