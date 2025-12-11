Thời gian gần đây, ca khúc Say một đời vì em thu hút sự quan tâm lớn, xuất hiện nhiều thông tin trái chiều về tác giả, bản quyền và quá trình phát hành. Dù đã lên tiếng đính chính ca khúc do mình sáng tác nhưng Hương My Bông tiếp tục nhận được những phản hồi không tích cực.

Ca sĩ Ngọc Anh 3A sau khi nghe bài hát cũng khẳng định trên trang cá nhân: "Bài này không phải AI tôi sẽ đi bộ bằng hai tay. Đừng đánh tráo như vậy!".

Khi phóng viên VietNamNet liên hệ để tìm hiểu thêm về ca khúc gây ''bão'' Say một đời vì em thời gian qua, một lần nữa, Hương My Bông cung cấp thêm các thông tin. Cùng lúc, nhà sản xuất - phối khí Ken Quách cũng lên tiếng.

Tác giả Hương My Bông

Bảo vệ bản quyền, nhưng rắc rối lại đến nhiều hơn

Hương My Bông chia sẻ với PV VietNamNet, ngay sau khi phản bác thông tin Say một đời vì em không phải do AI sáng tác, cô đối mặt với ba nhóm khó khăn lớn.

Thứ nhất, để khẳng định mình là tác giả, cô phải liên tục chuẩn bị hồ sơ, bổ sung bằng chứng, trình bày quá trình sáng tác… Một quy trình mà theo Hương My Bông "đáng lẽ chỉ cần cam kết của tác giả là đủ".

"Tôi phải chứng minh một điều đơn giản: Tôi là người viết ra bài hát của mình. Nhưng vì những nghi ngờ vô căn cứ cho rằng tác phẩm do AI, mọi thứ trở nên phức tạp ngoài tưởng tượng", cô chia sẻ.

Hương My Bông nói chuẩn bị từng bản thu gốc, từng "ADN âm nhạc", từng đoạn demo trước và sau khi sử dụng AI hỗ trợ xử lý âm thanh. Là người sáng tác nghiệp dư, chưa quen với môi trường nghệ thuật lẫn công nghệ, cảm giác cô mô tả lúc này là "tủi thân và đơn độc".

Thứ hai, theo cô khi ca khúc trở nên viral, loạt thông tin sai lệch xuất hiện, trong đó có nhiều người khẳng định AI là tác giả ca khúc. Từ đó, nhiều cá nhân tự ý khai thác bài hát: biểu diễn, đăng tải, thậm chí thương mại hóa mà không xin phép.

"Có người ký hợp đồng khai thác bài hát cho bên thứ ba như thể họ là chủ sở hữu. Có người còn thúc ép tôi ký chuyển nhượng độc quyền ca khúc. Tôi thật sự bị sốc!".

Thứ ba, một số người đưa ra lời mời gặp riêng, gợi ý hoặc ám chỉ nếu Hương My Bông hợp tác sáng tác sau này, mọi rắc rối sẽ được xử lý.

"Nghệ thuật đáng lẽ phải tử tế. Tôi không nghĩ để bảo vệ một bài hát do chính mình viết, tôi lại phải đối mặt với những gợi ý khiếm nhã và sự lạm dụng quyền lực như vậy", cô nói.

Tác giả lý giải việc mình chính là tác giả, mang cảm xúc rất con người vào tác phẩm: "Sức hút của bài hát đến từ hai yếu tố chính: ca từ thật và bố cục âm nhạc tinh tế. Những câu hát như: Em như mây trôi qua trời, còn ta là kẻ ngồi chơi với bóng... Nỗi đau chẳng nói thành tên, chỉ nghe rỉ rách qua đêm lạnh lùng, là trải nghiệm rất thật, về hoài niệm của một trái tim tan vỡ vì một mối tình kém tuổi, giờ chỉ còn lại bóng mình và ký ức. Bóng ở đây chính là nỗi cô độc, là phần tâm hồn bị bỏ lại sau một cuộc chia ly".

Tác giả phân tích, nhiều người lầm tưởng bài hát được phối theo Bossa Nova, nhưng thực tế Say một đời vì em là một bản Hybrid: tiết tấu mềm gợi màu Bossa, Bass và nhịp hướng Rumba/Bolero hiện đại, cách vuốt câu, nhấn nhá hoàn toàn theo cảm xúc thật của người viết. Nhờ đó, bài hát hiện đại, hoài niệm, gần gũi phù hợp với nhiều đối tượng người nghe.

Một chi tiết được Hương My Bông tiết lộ: phần intro của ca khúc được chị lấy cảm hứng từ chất Latin-Rock kinh điển của Hotel California (Eagles-1977): "Tôi nghe đi nghe lại guitar intro ấy. Nó mở ra một không gian rất điện ảnh, rất đời. Tôi muốn đoạn dạo của mình cũng có sức hút ấy. Bản demo ban đầu dùng guitar điện để giữ tinh thần bụi, hoang hoải. Tuy nhiên, nhà sản xuất Ken Quách đề xuất đổi sang saxophone để mang đến cảm giác mềm mại, nữ tính, sang trọng hơn".

"Tôi chỉ mong khán giả hiểu bài hát này được viết bằng trái tim thật. Ca khúc này là kỷ niệm, là vết thương, là hồi sinh của tôi. Không phải sản phẩm của máy móc. Tôi chỉ lên tiếng để bảo vệ đứa con tinh thần của mình", cô khẳng định.

Nhà sản xuất - phối khí Ken Quách lên tiếng

Cùng với chia sẻ của tác giả Hương My Bông, nhà sản xuất - phối khí Ken Quách đã đưa ra loạt thông tin xác nhận nhằm chấm dứt những hiểu lầm liên quan đến quá trình ra đời và phát hành ca khúc.

Ken Quách khẳng định, Say một đời vì em hoàn toàn do Hương My Bông sáng tác cả nhạc và lời. Anh chỉ tham gia phối khí và sản xuất bản ghi âm - video và đã nhận thù lao đầy đủ theo thỏa thuận giữa hai người.

"Tôi không có bất kỳ đóng góp nào vào sáng tác. Tất cả là của Hương My Bông", Ken Quách nhấn mạnh.

Theo Ken Quách, thời điểm hoàn thành bản phối, Hương My Bông vẫn ẩn danh, không sử dụng mạng xã hội và dự định không phát hành ca khúc. Vì yêu thích bài hát, anh đã tự đăng lên kênh YouTube của mình nhưng quên ghi chú vai trò tác giả, dẫn đến khán giả hiểu nhầm chủ nhân của ca khúc: "Đây là thiếu sót của tôi. Tôi xin nhận trách nhiệm cho sự sơ suất này".

Khi bài hát lan truyền rộng rãi, nhiều ca sĩ và báo chí liên hệ muốn gặp tác giả. Tuy nhiên, Hương My Bông từ chối xuất hiện vì sợ ồn ào, yêu cầu Ken Quách không tiết lộ tên thật, không công bố danh tính, chỉ trả lời ở mức tối thiểu. "Tôi làm đúng yêu cầu của Bông. Bông không muốn ồn ào, tôi tôn trọng điều đó", anh nói.

Ken Quách cho biết Hương My Bông từ chối gần như tất cả ca sĩ muốn cover nhưng với trường hợp ca sĩ N.V - người quá yêu bài hát và tha thiết xin phép nên anh đã cố gắng thuyết phục Bông.

"Sau khi đồng ý chia sẻ số liên lạc, Bông và ca sĩ N.V nói chuyện riêng, rồi Bông cho phép nam ca sĩ thực hiện một MV cover. Từ đó, nhiều rắc rối phát sinh khiến Bông chịu áp lực lớn và buộc phải lên tiếng. Tôi là người có lỗi vì đã năn nỉ Bông. Tôi không bán bài hát, không chuyển nhượng, không cấp phép cho bất kỳ ai", Ken Quách nhấn mạnh.

Ken Quách nói thêm, Hương My Bông là một cô gái "mong manh, trong trẻo, không rành công nghệ và non kinh nghiệm trong môi trường giải trí, mong khán giả hiểu và tôn trọng tác giả thật sự".

"Say một đời vì em" do AI hát có giọng nữ chính là giọng của tác giả được AI xử lý