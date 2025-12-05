Giai điệu tình cảm, ca từ dễ nhớ khiến khán giả nhanh chóng thuộc lòng đoạn điệp khúc: "Ta say không phải vì men mà vì em yêu quá nên quên…".

Không có buổi ra mắt chính thức hay chiến dịch truyền thông, ca khúc vẫn tạo được sức hút lớn. Bản MV sử dụng giọng hát AI đăng trên kênh Ken Quách (8/8/2025) hiện vượt 15 triệu lượt xem. Phiên bản do ca sĩ Nguyên Vũ thể hiện (25/9/2025) đạt gần 300.000 lượt xem chỉ sau 1 ngày, đến nay đã hơn 2,3 triệu lượt xem. Ca sĩ Phan Đinh Tùng cũng có bản thể hiện gần cán mốc 1 triệu lượt xem.

Trên sân khấu, clip Anh Quân Idol hát đạt gần 50.000 lượt xem. NSƯT Minh Thu, Hà Nhi và nhiều ca sĩ trẻ cũng liên tục cover khiến Say một đời vì em phủ sóng mạnh mẽ trên các nền tảng, trở thành ca khúc được yêu thích.

Sự phổ biến nhanh chóng cũng kéo theo tranh luận: nhiều nghệ sĩ và một số trang tin hiểu lầm rằng Say một đời vì em là sáng tác AI. Thực tế, chủ nhân của bài hát là Hương My Bông (tên thật Nguyễn Thị Hương Bông sống tại Hà Nội).

Nữ tác giả 8X lần đầu chia sẻ hành trình sáng tác ca khúc, hé lộ nhiều câu chuyện ít người biết đằng sau bản hit này.

Chia sẻ với PV VietNamNet, My Bông cho biết bản phác thảo viết tay được hình thành từ tháng 4/2025 và hoàn chỉnh ngày 16/5/2025, ban đầu mang tên Men say. Tác giả còn lưu giữ file thu âm bằng giọng nữ của chính mình.

Hương My Bông cho biết ca khúc ra đời trong thời điểm cô đang trải qua giai đoạn chữa lành sau cú sốc tình cảm: "Tôi thường ngồi một mình ngoài ban công đối diện nỗi cô đơn rất đời. Hồi ức về mối tình chị - em với một chàng trai kém tuổi chưa từng gặp mặt nhưng sâu sắc và nhiều tiếc nuối cứ thế hiện lên".

Những câu hát như Ta ngồi với bóng chính mình/ Em như mây trôi qua trời, còn ta là kẻ ngồi chơi với bóng hay Nỗi đau chẳng nói thành tên đều là biểu đạt từ trải nghiệm cá nhân.

Ở tuổi 40, tác giả viết câu: "Say hoài tóc cũng ngả sương/ Mà tim vẫn rối như đường tơ vương" - phản chiếu chính trạng thái cảm xúc của cô lúc đó.

Hương My Bông nhấn mạnh: "Mỗi câu hát đều có ý nghĩa riêng mà chỉ người sáng tác mới hiểu. AI không thể mô phỏng được những liên tưởng giàu cảm xúc và trải nghiệm như vậy".

Khi bản thu giọng AI được đăng trên kênh Ken Quách và hiển thị tên hai tác giả Ken Quách - Hương My Bông, khán giả càng hiểu lầm đây là sáng tác của AI hoặc của Ken Quách. Thực tế, Ken Quách chỉ phối khí và sản xuất bản âm nhạc. Anh đã ký chuyển nhượng toàn bộ quyền tác giả bản phối cho Hương My Bông ngày 11/9/2025 và xác nhận bằng email lẫn biên bản rằng mình không phải đồng tác giả.

Tác giả gửi lời cảm ơn đến các nghệ sĩ đã thể hiện ca khúc và khán giả đã dành sự yêu mến. Tuy nhiên, để bảo vệ quyền lợi sáng tạo, các đơn vị tác quyền âm nhạc sẽ bắt đầu triển khai những biện pháp cần thiết theo quy định nhằm đảm bảo môi trường âm nhạc minh bạch.

"Tôi mong khán giả tiếp tục yêu mến Say một đời vì em đồng thời tôn trọng tác giả và quyền sở hữu trí tuệ - điều làm nên sự công bằng và sự tử tế trong cộng đồng yêu nhạc", Hương My Bông chia sẻ.

Phan Đình Tùng thể hiện "Say một đời vì em"