MC Thanh Bạch khen nức nở

Ngày 10/12, ca sĩ Văn Mai Hương tổ chức buổi nghe album mới Giai nhân ở TPHCM, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Cô hát live lần lượt 9 bài trong album mới. Dù đã trình làng bài Vườn hồng trước đó, màn song ca ăn ý, hấp dẫn giữa Văn Mai Hương vẫn nhận nhiều sự tán thưởng của đồng nghiệp, khán giả.

Tại sự kiện, ca sĩ Tóc Tiên nói thích cả album, nhận định bài Phong thanh lạ tai và có khả năng lan tỏa cao nhất.

"Điểm nổi bật nhất trong album là Hương cực kỳ đàn bà. Giọng Hương cũng đã đạt đến độ chín muồi, vượt qua đỉnh cao kỹ thuật chính là đỉnh cao cảm xúc, nghe rất xúc động", cô cho biết.

MC Thanh Bạch ngồi cạnh bố mẹ Văn Mai Hương suốt buổi. Ông và mẹ nữ ca sĩ đều cùng thích nhất bài Khép màn, không tiếc lời khen nức nở.

Trong khi đó, Chi Pu thích nhất bài Vùng xám vì tìm thấy cảm xúc quen thuộc khi yêu bên trong.

Văn Mai Hương, Chi Pu song ca "Vườn hồng"

Giai nhân - album phòng thu thứ 5 của Văn Mai Hương - gồm 9 bài: Bảo bối, Vườn hồng, Nhạc tình, Mỹ vị, Ướt lòng, Vùng xám, Món quà, Phong thanh và Khép màn.

Các nhạc phẩm do Hứa Kim Tuyền cùng những tác giả trẻ như: Hurrykng, Trid Minh, Dlight, Harosé và Melly sáng tác từ những trải nghiệm, tâm tư trong Văn Mai Hương.

Album kết hợp nhiều thể loại như: pop, city pop, afrobeat, bossa nova đến chất liệu truyền thống như ngũ cung, bolero, làm bật lên màu sắc nhạc Á Đông.

Phần âm nhạc do các producer tài năng như Hứa Kim Tuyền, DươngK, 2Pillz, N.T.B và Katzilla đảm trách.

Người đàn bà trong Văn Mai Hương

Album mở màn bằng Bảo bối - lời của người phụ nữ xinh đẹp được người yêu nâng niu như báu vật. Bài gây chú ý khi có đoạn hát ả đào do Văn Mai Hương thể hiện.

Vườn hồng do cô, Chi Pu song ca trên nền giọng của diva Hà Trần như cách tôn vinh vẻ đẹp đa sắc của phụ nữ qua các góc nhìn khác nhau.

Văn Mai Hương dồn tâm huyết vào album mới. Ảnh: Loan Lê

Nhạc tình gợi mở không gian yêu tự do và đầy chất thơ. Ở đó, người phụ nữ e thẹn nhưng không che giấu những rung động mãnh liệt và cả những ước muốn xa xôi. Phần giọng nam do "Anh trai" Hurrykng thể hiện.

Mỹ vị là giai đoạn người phụ nữ chìm đắm trong tình yêu tự nhiên và bản năng nhất. Dù vậy, cô gái biết mỹ vị không tồn tại mãi mãi, có thể ngày sau chỉ còn là dư vị. Ngay sau đó, Ướt lòng - kết hợp pop và bolero - là khoảnh khắc cô quyết đoán chấm dứt cuộc tình không thể cứu vãn.

Vùng xám là khoảnh trống giằng xé, mơ hồ của người phụ nữ với mối quan hệ bị nhấn chìm vào im lặng. Văn Mai Hương song ca với Grey D - giọng nam từng kết hợp cùng cô trong siêu hit Mưa tháng Sáu.

Ở Món quà, Văn Mai Hương cho thấy góc độ của người phụ nữ chia tay trong văn minh, biết trân trọng những điều đẹp đẽ từng có.

Văn Mai Hương đang ở độ chín về giọng hát, cảm xúc và nhan sắc. Ảnh: NVCC

Như Tóc Tiên nhận xét, Phong thanh là bài lạ nhất album, mang màu sắc Á Đông đậm nét, gợi lên nỗi buồn man mác của một giai nhân đang làm bạn với sự cô đơn.

Bài kết album - Khép màn là lúc Văn Mai Hương trở lại với phong cách nhạc trữ tình quen thuộc, gần gũi.

Văn Mai Hương nói Giai nhân là hành trình riêng - nơi cô cho phép mình sống thật với những điều từng giấu kín. Cô nhớ và kể lại những khúc quanh, mất mát, những lần học cách yêu, buông bỏ và những cảm xúc đáng được lưu giữ.

Vì vậy, album ví như tấm gương phản chiếu người phụ nữ trong nữ ca sĩ: mềm mại nhưng kiên định, tổn thương nhưng không gục ngã.

Giọng ca 9X muốn đề cao thông điệp: "Phụ nữ thật sự đẹp khi được sống đúng với cảm xúc của chính mình".