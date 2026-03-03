Ngày 3/3, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết, tại kỳ họp lần thứ 42 mới đây, Hội đồng Mỹ phẩm ASEAN thống nhất đưa 2 chất Cyclotetrasiloxane và Octamethylcyclotetrasiloxane vào danh sách cấm sử dụng trong ngành công nghiệp làm đẹp.

Đây là các chất được nhiều nhà sản xuất sử dụng trong các sản phẩm chăm sóc da, tóc và đồ trang điểm. Việc cơ quan quản lý rút số tiếp nhận Phiếu công bố đồng nghĩa các doanh nghiệp phải lập tức ngừng lưu hành toàn bộ lô hàng liên quan trên cả nước.

Sau khi quyết định này đưa ra, Cục Quản lý Dược đã rà soát và quyết định thu hồi, đình chỉ 291 sản phẩm.

Danh sách sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi. Ảnh: Cục Quản lý Dược

Trong số này, nhiều sản phẩm mỹ phẩm khá phổ biến, “có tên tuổi” trên thị trường như như một số loại son Lamonade, son MERZY, Paula’s Choice Gentle Touch Makeup Remover, son Peripera Ink Airy Velvet...

Cục Quản lý Dược yêu cầu các công ty được nêu trong danh sách phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng các sản phẩm bị thu hồi, đồng thời, gửi báo cáo thu hồi, tiêu hủy các sản phẩm nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 26/3/2026.

Ngoài ra, Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm trên. Các cơ quan phối hợp với đơn vị truyền thông thông tin tới các cơ sở buôn bán, sử dụng mỹ phẩm và người dân biết để không buôn bán, sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên.