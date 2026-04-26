Tối 25/4, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đại ngàn reo” – điểm nhấn của Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh lần thứ 1 năm 2026.

Sự kiện diễn ra nhân kỷ niệm 80 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku (19/4/1946 – 19/4/2026), thu hút sự tham dự của lãnh đạo Trung ương, đại diện các bộ, ngành, nhiều tỉnh, thành phố cùng đông đảo người dân và du khách.

“Đại ngàn reo” không chỉ là một đêm nghệ thuật, chương trình còn là dịp tôn vinh bản sắc văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc.

Ông Siu Phu (làng Jút, xã Ia Hrung) đọc thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku năm 1946

Mở màn chương trình, những thanh âm của ca khúc “Dấu chân phía trước” vang lên, dẫn dắt khán giả bước vào không gian văn hóa Tây Nguyên. Ngay sau đó, bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bào các dân tộc thiểu số năm 1946 được tái hiện trang trọng tại Quảng trường Đại Đoàn Kết – nơi đặt tượng Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên.

Bức thư thể hiện sâu sắc tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhấn mạnh tình ruột thịt giữa các dân tộc và trách nhiệm chung với non sông, đất nước. Tinh thần ấy tiếp tục được nhắc lại như sợi chỉ xuyên suốt trong không gian văn hóa của “Đại ngàn reo”.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, định hướng xuyên suốt mà địa phương đang theo đuổi là tôn trọng khác biệt, coi đa dạng văn hóa là nguồn lực và lấy tinh thần đoàn kết làm nền tảng.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng với nhiều tiết mục mang đậm dấu ấn Tây Nguyên. Âm vang cồng chiêng, hình tượng Anh hùng Núp cùng những giai điệu quen thuộc như “Bóng cây Kơ nia”, “Lên ngàn”… góp phần tái hiện đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào các dân tộc.

Ưu tiên nguồn lực cho vùng dân tộc, miền núi

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là phát triển mà là phát triển bao trùm, bảo đảm mọi người dân, dù thuộc dân tộc nào, đều có cơ hội vươn lên, không ai bị bỏ lại phía sau, đồng thời gìn giữ bản sắc văn hóa.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, đây là định hướng xuyên suốt mà Gia Lai đang theo đuổi: tôn trọng khác biệt, coi đa dạng văn hóa là nguồn lực và lấy tinh thần đoàn kết làm nền tảng.

Sau hơn 10 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Gia Lai hiện có 135 đơn vị hành chính cấp xã, diện tích hơn 21.500km², dân số trên 3,5 triệu người với 47 dân tộc cùng sinh sống. Đây là không gian phát triển rộng lớn, giàu tiềm năng và lợi thế, mở ra thời cơ để địa phương phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng với nhiều tiết mục mang đậm dấu ấn Tây Nguyên

“Trong không gian phát triển mới, tinh thần đoàn kết càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Từ đại ngàn Tây Nguyên đến vùng duyên hải phía Đông, từ biên giới đến biển đảo, tất cả đang mở ra thời cơ để Gia Lai phát triển nhanh, toàn diện và bền vững”, ông Tuấn nói.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết Gia Lai đang triển khai các đề án, nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá nhằm tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Địa phương ưu tiên tạo cú hích phát triển đồng bộ, nhất là tại khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng căn cứ cách mạng và khu vực biên giới; đồng thời huy động hiệu quả các nguồn lực để đầu tư cho kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa và an sinh xã hội.

“Các chương trình, đề án không chỉ dừng ở chủ trương mà đã và đang được cụ thể hóa bằng những công trình, việc làm thiết thực tại cơ sở”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đây là trách nhiệm của chính quyền đối với đồng bào các dân tộc, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bao trùm.

Ông bày tỏ tin tưởng, với tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, cộng đồng các dân tộc trên địa bàn sẽ tiếp tục chung sức xây dựng Gia Lai ngày càng phát triển, cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Tôi vận dụng những lời Bác dạy vào cuộc sống hàng ngày Già Rơ Châm Ét (dân tộc Gia Rai, người có uy tín làng Bua, xã Ia Pnôn, Gia Lai): "Những lời Bác dạy vẫn luôn còn mãi để tôi vận dụng vào cuộc sống hàng ngày. Mình phải làm gương đi trước, lo làm ăn, lo cho con cháu, rồi vận động bà con đoàn kết, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, biết trồng cây phù hợp, biết lo cái ăn cái mặc lâu dài. Khi bà con hiểu rồi thì làm tốt lắm. Nếu như năm 2010, làng còn 125 hộ nghèo thì nay chỉ còn 17 hộ nghèo theo tiêu chí mới. Bây giờ nhìn lại, thấy làng mình đổi thay nhiều, tôi thật sự vui mừng”. Già Mohamed Amine (dân tộc Chăm, người có uy tín phường Chợ Lớn, TPHCM): "Được đến tận nơi đọc lá thư của Bác, tôi vui lắm. Đó là nguồn động lực giúp tôi phát huy thêm uy tín, trách nhiệm của mình để cùng với đồng bào Chăm phát triển hơn nữa trên quê hương. Qua buổi gặp gỡ, tôi cũng học hỏi thêm được ở những người có uy tín tại các tỉnh thành khác để có thêm kinh nghiệm tuyên truyền, vận động đồng bào không nghe lời kẻ xấu, tập trung làm ăn để có cuộc sống tốt đẹp hơn". (Toạ đàm kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các DTTS miền Nam tại Pleiku năm 1946 và gặp mặt biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS diễn ra chiều 25/4 tại Gia Lai) - Ngọc Thu ghi