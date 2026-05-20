Em Quách Quang Liêm (ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh) là nhân vật trong bài viết: “Tai nạn khi đá bóng, nam sinh ở Bắc Ninh cần 50 triệu đồng để phẫu thuật”, được Báo VietNamNet đăng tải ngày 12/5/2026.

Như Báo VietNamNet đã chia sẻ, trong lúc đá bóng cùng bạn bè, Liêm không may bị ngã, đầu đập mạnh xuống sân. Cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang, kết quả chẩn đoán, Liêm bị xuất huyết nội sọ tại não thất. Đầu tháng 5, gia đình xin chuyển Liêm về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục điều trị.

Được bạn đọc giúp đỡ số tiền 346.136.347 đồng, gia đình em Quách Quang Liêm xin ngừng nhận ủng hộ

Từ khi Liêm gặp nạn, chi phí điều trị của con trai trở thành gánh nặng đối với gia đình. Để duy trì thuốc men và chăm sóc y tế cho con, một mình chị Hoàng Thị Hạnh (SN 1982) đã phải vay mượn khắp nơi.

Hoàn cảnh chị Hạnh cũng khá éo le. Năm 2024, sau một thời gian chống chọi với bệnh ung thư phổi, chồng chị Hạnh đã qua đời để lại chị và các con bơ vơ trên cõi đời.

Từ ngày chồng mất, mọi gánh nặng mưu sinh và chăm sóc các con đều đổ dồn lên vai chị Hạnh. Để duy trì cuộc sống của 4 mẹ con, chị Hạnh xin làm công nhân tại khu công nghiệp với thu nhập khoảng 8 triệu đồng mỗi tháng. Số tiền ít ỏi ấy chỉ vừa đủ trang trải sinh hoạt và học hành cho các con.

Sau khi hoàn cảnh của Liêm được Báo VietNamNet chia sẻ, gia đình đã nhận được nhiều sự chung tay giúp đỡ từ bạn đọc với số tiền 346.136.347 đồng gửi về quỹ Báo.

“Tôi thật sự bất ngờ và xúc động khi được Báo VietNamNet thông báo cháu Liêm được mọi người giúp đỡ số tiền 346.136.347 đồng. Số tiền này trước mắt đã đủ để cho cháu điều trị. Gia đình chúng tôi cảm ơn các nhà hảo tâm và xin ngừng tiếp nhận ủng hộ của mọi người kể từ ngày 20/5/2026.

Từ ngày 20/5, nếu bạn đọc vẫn tiếp tục ủng hộ cháu, xin nhờ Báo chuyển cho các hoàn cảnh khó khăn hoặc các chương trình nhân ái mà Báo đang kêu gọi giúp đỡ", chị Hạnh nói.

Cũng theo chị Hạnh, hiện Liêm đã được chuyển về tuyến tỉnh điều trị. Bác sĩ cho biết, do cháu phát hiện mắc thêm bệnh dị dạng mạch máu nên quá trình điều trị còn lâu dài.