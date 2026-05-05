Theo thông tin từ lực lượng CSGT tại hiện trường, xe tải Howo mang BKS 29E-491.XX đã tông bẹp ô tô con màu trắng mang BKS 88A-531.XX.

Phía trước ô tô con này là 2 xe tải BKS 88C-078.XX và BKS 99K-125.XX; phía sau là xe thư báo 29H-868.XX, xe mang biển số quân đội và xe đầu kéo BKS 98R-029.XX.

Va vào đuôi xe đầu kéo là xe tải BKS 29H-286.XX và một ô tô Hyundai Starex.

Nạn nhân trên ô tô con màu trắng gồm 3 người (2 nữ, 1 nam lái xe) đã được đưa đi cấp cứu. Tài xế xe Howo đã rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) đã nhanh chóng có mặt, triển khai phân luồng giao thông, đồng thời phối hợp sơ cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Đội CSGT đường bộ số 6 xác nhận vụ việc và cho biết cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn. Lực lượng chức năng chưa xác định được mức độ thiệt hại về người và tài sản.