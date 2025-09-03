Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa có báo cáo về tình hình trật tự, an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Cụ thể, trong 4 ngày nghỉ lễ, cả nước xảy ra 204 vụ tai nạn giao thông, làm chết 116 người, bị thương 128 người. So với 4 ngày nghỉ lễ năm 2024, giảm 84 vụ (29,17%), giảm 39 người chết (25,16%), giảm 76 người bị thương (37,25%).

Công an các địa phương kiểm tra, phát hiện và xử lý 38.041 trường hợp vi phạm giao thông; phạt tiền 89 tỷ 986 triệu đồng; tước quyền sử dụng GPLX, chứng chỉ chuyên môn 1.198 trường hợp; trừ điểm GPLX 4.464 trường hợp; tạm giữ 180 ô tô, 8.839 mô tô.

Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông. Ảnh: Đình Hiếu

Trên đường bộ, CSGT công an các địa phương đã xử lý 37.246 trường hợp vi phạm; phạt tiền dự kiến 88 tỷ 940 triệu đồng; tạm giữ 180 ô tô, 8.639 mô tô, 318 phương tiện khác; tước 1.197 GPLX các loại; trừ điểm GPLX 4.464 trường hợp.

Cơ quan chức năng cũng xử lý 6.996 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 9.850 trường hợp vi phạm tốc độ; 209 trường hợp chở hàng quá tải; 82 trường hợp quá khổ giới hạn; 280 trường hợp chở quá số người quy định; 17 trường hợp đón trả khách không đúng nơi quy định.

Ngoài ra, còn xử lý 231 trường hợp sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khi lái xe (trong đó: xe khách 11, xe tải 11, xe con 3, mô tô 196); 3 trường hợp không lắp hoặc lắp nhưng thiết bị giám sát hành trình không hoạt động (gồm 2 xe khách, 1 xe tải); 23 trường hợp vi phạm ma túy.

Đối với lĩnh vực đường thủy, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 779 trường hợp vi phạm, phạt tiền 1 tỷ 039 triệu đồng