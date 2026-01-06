MS 2026.006

Sau ngày cưới chưa bao lâu, gia đình cô dâu Vũ Thị Đông (SN 2002, trú tại xóm Mỹ Thọ, xã Hải An, tỉnh Ninh Bình) đã phải đối mặt với bi kịch quá lớn.

Vụ tai nạn khiến ông Vũ Văn Chinh bị gãy gần như toàn bộ xương mặt, đứt tuyến lệ

Rạng sáng ngày 9/12/2025, chiếc xe 16 chỗ chở người thân của cô dâu và chú rể từ Lâm Đồng trở về Ninh Bình sau lễ cưới bất ngờ gặp tai nạn nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Nam. Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, nhiều người khác bị thương nặng, để lại nỗi đau xé lòng cho cả gia đình.

Chị Đông chia sẻ, chị lấy chồng cùng quê, song bố mẹ chồng đã vào Lâm Đồng lập nghiệp từ lâu. Sau lễ cưới tổ chức tại Ninh Bình, hai bên gia đình thống nhất tổ chức chuyến đi vào Lâm Đồng để báo hỉ. Khi mọi việc vừa xong xuôi, trên đường trở về quê, tai họa bất ngờ ập đến.

Không chỉ cướp đi sinh mạng của người thân, vụ tai nạn còn khiến nhiều nạn nhân phải điều trị dài ngày với chi phí vô cùng tốn kém. Nỗi đau chồng nỗi lo khiến gia đình chị Đông rơi vào cảnh cùng quẫn.

Trong số các nạn nhân bị thương nặng đang điều trị tại bệnh viện có bố mẹ chị Đông là ông Vũ Văn Chinh (SN 1971) và bà Trần Thị Xuân (SN 1977), cùng trú tại xóm Mỹ Thọ, xã Hải An.

Bà Trần Thị Xuân bị chấn thương sọ não nhẹ và tổn thương đốt sống cổ

Ban đầu, cả hai được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Do thương tích quá nặng, bà Xuân được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), còn ông Chinh được chuyển tới Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương để điều trị chuyên sâu.

Theo bác sĩ, bà Xuân bị đa chấn thương, gồm chấn thương sọ não nhẹ và tổn thương đốt sống cổ. Ông Chinh bị gãy gần như toàn bộ xương mặt, đứt tuyến lệ. Dù đã trải qua phẫu thuật, ông vẫn chưa thể ăn uống bình thường, phải nuôi dưỡng qua đường ống. Sau hơn 10 ngày điều trị tại tuyến Trung ương, bố mẹ chị Đông được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Nam Định (tỉnh Ninh Bình) để tiếp tục điều trị lâu dài.

Gia cảnh vốn đã khó khăn. Chị Đông là con út trong gia đình có hai anh em, bố mẹ làm phụ hồ, thu nhập bấp bênh, không có tích lũy. Dù bản thân cũng bị thương sau vụ tai nạn, song vết thương của chị nhẹ hơn so với những người khác. Gạt nỗi đau riêng, chị gắng gượng túc trực ngày đêm chăm sóc bố mẹ, chạy vạy khắp nơi vay mượn lo chi phí điều trị.

Trớ trêu hơn, nhiều người thân trong gia đình cũng đi trên chuyến xe gặp nạn, ai nấy đều lâm vào hoàn cảnh khó khăn tương tự, không thể đỡ đần, hỗ trợ lẫn nhau.

“Bố mẹ tôi đều là lao động tự do, không có bảo hiểm y tế nên toàn bộ chi phí điều trị gia đình phải tự xoay xở. Đến nay, tiền viện phí đã lên tới khoảng 400 triệu đồng, trong khi bác sĩ nói chặng đường điều trị còn kéo dài ít nhất 6 tháng nữa với nhiều ca phẫu thuật tiếp theo. Gia đình tôi thực sự đã kiệt quệ”, chị Đông nghẹn ngào chia sẻ.

Việc điều trị của ông Chinh còn kéo dài và phải thực hiện nhiều ca phẫu thuật nữa, song chi phí điều trị tốn kém, một mình chị Đông không thể xoay xở

Theo bà Hoàng Thị Bắc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hải An, gia đình chị Vũ Thị Đông đang rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố mẹ đều là lao động tự do, không may gặp tai nạn nghiêm trọng nhưng không có bảo hiểm y tế, khiến chi phí điều trị trở thành gánh nặng vượt quá khả năng của gia đình.

Trước hoàn cảnh éo le ấy, rất mong cộng đồng, nhà hảo tâm sẻ chia, giúp đỡ để gia đình chị Đông có thêm điều kiện tiếp tục điều trị cho các nạn nhân, từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại.

Mỗi sự hỗ trợ lúc này không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để gia đình nạn nhân có thể gượng dậy sau biến cố quá lớn.

Bạn đọc giúp đỡ chị Vũ Thị Đông có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.006 (chị Vũ Thị Đông) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Vũ Thị Đông: xóm Mỹ Thị, xã Hải An, tỉnh Ninh Bình. Số điện thoại: 0348845837