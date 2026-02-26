Cách làm này tương tự chiến lược của dòng AirPods 4 tiêu chuẩn, vốn có hai tùy chọn: có và không có tính năng chống ồn chủ động.

AirPods Pro 3 được đồn có bản bản cấp trong năm nay. Ảnh: Macrumors

Chuyên gia phân tích Ming-Chi Kuo cùng nhiều nguồn tin rò rỉ cho biết, mẫu AirPods Pro mới sẽ được trang bị các camera hồng ngoại siêu nhỏ có khả năng "nhìn xung quanh".

Theo ông Kuo, hệ thống camera này hỗ trợ tính năng điều khiển bằng cử chỉ không gian và nâng cấp trải nghiệm âm thanh khi kết nối giữa AirPods Pro và kính Vision Pro.

Bên cạnh đó, tài khoản rò rỉ Kosutami tiết lộ camera hồng ngoại sẽ giúp AirPods Pro "kết nối với Apple Intelligence". Cụ thể, trí thông minh thị giác (Visual Intelligence) được cho là tính năng cốt lõi trên mẫu AirPods Pro tích hợp camera, cũng như trên các thiết bị AI đeo chéo khác của hãng.

Nếu các thông tin trên là chính xác, dải sản phẩm AirPods Pro 3 sẽ có hai phiên bản: AirPods Pro 3 giá 249 USD và AirPods Pro 3 tích hợp camera giá khoảng 299 - 349 USD trở lên.

Dù Apple chưa từng phân phối nhiều mã sản phẩm (SKUs) AirPods Pro cùng lúc, chiến lược này hoàn toàn khả thi nếu nhìn vào tiền lệ của dòng AirPods 4.

Tính đến nay, các dòng AirPods Pro đã ra mắt bao gồm: AirPods Pro (2019), AirPods Pro hộp sạc MagSafe (2021), AirPods Pro 2 (2022), AirPods Pro 2 hộp sạc USB-C (2023) và AirPods Pro 3 (2025).

Hiện chưa rõ thời điểm chính xác Apple công bố mẫu AirPods Pro mới, nhưng dựa trên các chu kỳ trước đó, tháng 9 hoặc tháng 10 là mốc thời gian khả thi nhất.

(Theo Macrumors)