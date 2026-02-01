Tại sự kiện Galaxy Unpacked diễn ra ở San Francisco (Mỹ) rạng sáng 26/2, Samsung đã trình làng dải sản phẩm Galaxy S26, S26 Plus và S26 Ultra.

Các thiết bị kế nhiệm dòng S25 mang thiết kế đồng nhất, trang bị bộ vi xử lý Snapdragon cao cấp nhất và hệ sinh thái AI (Trí tuệ nhân tạo) có tính ứng dụng cao, chẳng hạn như khả năng gọi xe Uber bằng giọng nói ngay từ màn hình khóa.

Giá bán tăng, đẩy mạnh AI

Galaxy S26 có màn hình 6.3 inch và dài hơn một chút so với Galaxy S25 năm ngoái. Ảnh: Cnet

Galaxy S26 và S26 Plus ghi nhận mức tăng giá 100 USD so với thế hệ trước. Bản tiêu chuẩn khởi điểm ở mức 900 USD, trong khi bản Plus có giá 1.100 USD (thấp hơn 200 USD so với bản cao cấp nhất S26 Ultra). Nguyên nhân tăng giá chưa được xác nhận, giới công nghệ nhận định có thể do ảnh hưởng từ định hướng kinh doanh hoặc tình trạng thiếu hụt RAM trên toàn cầu. Các thiết bị sẽ chính thức lên kệ từ ngày 11/3.

Để bù đắp sự chênh lệch giá, Samsung đang thúc đẩy mạnh mẽ Galaxy AI thế hệ thứ ba. Các tính năng tập trung vào việc xử lý ảnh chân dung, thay đổi trang phục trong khung hình, và cung cấp thông tin theo ngữ cảnh. Đại diện hãng khẳng định bộ đôi này có "AI ở khắp mọi nơi".

Thiết kế và dung lượng pin

Galaxy S26 bản tiêu chuẩn có pin 4.300 mAh, nhiều hơn 300 mAh so với Galaxy S25. Ảnh: Cnet

Galaxy S26 bản tiêu chuẩn tăng kích thước màn hình từ 6,2 inch lên 6,3 inch, khiến thân máy dài và rộng hơn một chút nhưng vẫn duy trì độ mỏng 7,2mm. Trong khi đó, bản Plus giữ nguyên màn hình 6,7 inch. Các tùy chọn màu sắc bao gồm tím, trắng, xanh lam và đen.

Về thời lượng pin, S26 được nâng cấp lên 4.300 mAh (tăng 300 mAh so với S25). Kết hợp cùng vi xử lý mới, thiết bị hứa hẹn cải thiện đáng kể thời gian sử dụng. Bản Plus tiếp tục giữ nguyên mức dung lượng 4.900 mAh.

Cấu hình sạc không thay đổi: 25W có dây và 15W không dây cho bản tiêu chuẩn; 45W có dây và 20W không dây cho bản Plus. Thiết bị không tích hợp nam châm bên trong để tối ưu độ mỏng, người dùng cần trang bị ốp lưng chuyên dụng nếu muốn sử dụng các phụ kiện từ tính.

Camera phần cứng cũ, phần mềm mới

Hệ thống camera trên S26 và S26 Plus giữ nguyên thông số từ dòng tiền nhiệm: ống kính góc rộng 50 megapixel, ống kính góc siêu rộng (ultrawide) 13 megapixel và ống kính viễn vọng (telephoto) 10 megapixel hỗ trợ zoom quang 3x.

Cả hai điện thoại đều có camera giống như dòng S25 nhưng đi kèm với nhiều công cụ và tính năng AI hơn. Ảnh: Cnet

Thay vì phần cứng, Samsung tập trung nâng cấp phần mềm bằng hàng loạt công cụ AI:

Advanced Selfie: Tối ưu hóa tông màu và kết cấu da người dùng bằng máy học (machine learning).

Photo Assist: Chỉnh sửa ảnh bằng câu lệnh AI, cho phép thay đổi hình nền hoặc màu trang phục mà không cần thao tác chọn lọc thủ công.

Horizontal Lock (Khóa ngang): Giữ đường chân trời luôn cân bằng khi quay video, ngay cả khi điện thoại bị xoay 360 độ.

Chip xử lý tối ưu riêng cho AI

Toàn bộ dải sản phẩm sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, phiên bản được Qualcomm tinh chỉnh riêng nhằm tối ưu hiệu suất cho các tác vụ AI của Samsung.

Hệ sinh thái Galaxy AI được mở rộng với nhiều tính năng thiết thực:

Galaxy AI hiện hỗ trợ ứng dụng của bên thứ ba như Uber. Ảnh: Cnet

Hành động ứng dụng tự động: Hỗ trợ tương tác với ứng dụng bên thứ ba. Người dùng có thể bấm nút sườn và ra lệnh: "Gọi cho tôi một chuyến Uber đến sân bay", hệ thống sẽ tự động hiển thị cửa sổ đặt xe thu nhỏ.

Creative Studio: Trung tâm công cụ tạo nội dung, hỗ trợ làm nhãn dán từ hình ảnh hoặc thiết kế thiệp mời.

Audio Eraser (Xóa âm thanh): Cung cấp bảng điều khiển nhanh để lọc tạp âm nền cho video trên các nền tảng như Netflix, YouTube và Instagram.

Document Scanner (Quét tài liệu): Tự động nhận diện tài liệu, quét nhiều trang cùng lúc, xóa nếp gấp và bóng râm.

Now Nudge: Tích hợp trực tiếp vào bàn phím để phân tích ngữ cảnh và đề xuất thông tin, hình ảnh phù hợp.

Circle to Search (Khoanh vùng tìm kiếm): Bổ sung khả năng tìm kiếm đa đối tượng. Khi khoanh vùng một người, AI sẽ bóc tách và hiển thị thông tin chi tiết của từng món đồ (áo, đồng hồ, giày).

Bixby: Tích hợp LLM (Mô hình ngôn ngữ lớn) để hiểu ngôn ngữ tự nhiên, cho phép điều khiển bằng các câu lệnh giao tiếp thông thường.

Call Screening & Scam Detection (Sàng lọc cuộc gọi & Phát hiện lừa đảo): Nhận diện số lạ và cảnh báo rủi ro lừa đảo ngay trong thời gian thực khi đang đàm thoại.

Nhìn chung, bản tiêu chuẩn ghi nhận sự nâng cấp rõ rệt về cấu hình. Tuy nhiên, việc tăng giá nhưng ít thay đổi phần cứng camera khiến bản S26 Plus (1.100 USD) sẽ phải đối mặt với áp lực cạnh tranh lớn hơn trước các đối thủ cùng phân khúc.

(Theo Cnet)