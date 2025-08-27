Tai nghe Galaxy Buds Core có giá chưa tới 1,2 triệu đồng nhưng đầy đủ tính năng. Ảnh: Samsung

Tai nghe không dây Galaxy Buds Core của Samsung được trang bị công nghệ chống ồn chủ động (ANC), màng loa 6.5mm cho âm treble trong và bass sâu, cùng wingtip silicone giúp đeo chắc chắn, thoải mái cả ngày.

Với chuẩn IP54 kháng bụi và nước, Buds Core phù hợp cho nhiều hoạt động thường nhật.

Về kết nối, tai nghe hỗ trợ tính năng Galaxy AI, trong đó nổi bật là Phiên Dịch Viên (Interpreter) cho phép dịch trực tiếp trong tai nghe theo thời gian thực.

Tính năng Auto Switch giúp chuyển đổi mượt mà giữa điện thoại và máy tính bảng Galaxy, trong khi Samsung Find hỗ trợ định vị khi thất lạc.

Để đáp ứng nhu cầu gọi thoại, Galaxy Buds Core tích hợp ba micro thu âm cùng lúc, giúp giọng nói rõ ràng và chân thực. Thời lượng pin đạt tới 35 giờ, đảm bảo đồng hành cả ngày dài.

Galaxy Buds Core sẽ chính thức bán ra từ ngày 29/8/2025 với hai màu Đen và Trắng, giá 1,19 triệu đồng. Khách hàng còn có thể mua kèm với sản phẩm công nghệ khác của Samsung với giá ưu đãi 990.000 đồng.