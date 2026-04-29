Năm 2020, khi cố Chủ tịch Lee Kun-hee qua đời, gia tộc đứng sau Samsung Electronics ngay lập tức đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép: khoản thuế thừa kế lên tới hàng tỷ USD và “thái tử” Jay Y. Lee bị kết án tù do hối lộ cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.

Vào thời điểm đó, giới quan sát đồn đoán rằng quy mô khổng lồ của một trong những khoản thuế thừa kế lớn nhất thế giới có thể đe dọa quyền kiểm soát của gia tộc đối với tập đoàn.

Tuy nhiên, hơn 5 năm sau, đà tăng trưởng của lĩnh vực bán dẫn nhờ trí tuệ nhân tạo (AI) đã giúp gia tộc họ Lee củng cố quyền lực và trở nên giàu có hơn bao giờ hết.

Theo bảng xếp hạng tỷ phú Bloomberg Billionaires Index, tổng tài sản của gia tộc đã tăng lên khoảng 45,5 tỷ USD tính đến tháng 3, so với mức khoảng 20,1 tỷ USD của một năm trước.

Jay Y. Lee (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh selfie cùng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (giữa) và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại New Delhi, Ấn Độ ngày 20/4. Ảnh: Yonhap/Pool/EPA/Shutterstock

Họ hiện là gia tộc giàu thứ ba châu Á, tăng từ vị trí thứ 10 vào năm ngoái. Những người thừa kế chuẩn bị hoàn tất đợt nộp cuối cùng cho khoản thuế thừa kế trị giá 12.000 tỷ won (8,1 tỷ USD) ngay trong tháng này, khép lại quá trình thanh toán kéo dài khoảng 5 năm. Đại diện Cơ quan Thuế Quốc gia từ chối bình luận.

Samsung là tập đoàn lớn nhất trong số các tập đoàn gia đình trị của Hàn Quốc, hay còn gọi là tài phiệt (chaebol), bên cạnh SK Group và Hyundai Motor Group.

Jay Y. Lee, người từng tránh né giới truyền thông khi bản án của ông gây chấn động Hàn Quốc, nay đã trở lại.

Tuần trước, ông xuất hiện trong một bức ảnh selfie cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong chuyến thăm New Delhi.

Hơn một năm qua, ông đã tháp tùng các chuyến công du của Tổng thống tới Ấn Độ, Việt Nam, Trung Quốc, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Mỹ.

Vào tháng 10/2025, những bức ảnh chụp ông uống bia và ăn gà rán cùng một trong những tỷ phú công nghệ giàu nhất thế giới, CEO Nvidia Jensen Huang, đã lan truyền rộng rãi.

Đại diện Samsung Electronics từ chối bình luận về các vấn đề liên quan đến tài sản cá nhân của các thành viên gia tộc. Công ty cam kết nâng cao giá trị cổ đông dựa trên các chính sách lợi nhuận trung và dài hạn.

Theo email phản hồi Bloomberg, Samsung cũng lên kế hoạch đầu tư hơn 110.000 tỷ won vào cơ sở vật chất, nghiên cứu và phát triển trong năm nay để củng cố vị thế trong kỷ nguyên bán dẫn AI.

Đà tăng tài sản của gia tộc Samsung từ năm 2022 đến nay. Nguồn: Bloomberg

Tầm ảnh hưởng kinh tế của Samsung tiếp tục gia tăng song song với đà tăng mạnh của thị trường. Theo tính toán của Bloomberg, tổng doanh thu của 7 công ty thành viên quan trọng thuộc Samsung, bao gồm Samsung Electronics, tương đương 19,3% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc vào năm 2025, tăng từ mức 15,1% của một thập kỷ trước.

Cổ phiếu Samsung Electronics, chiếm khoảng 1/4 tỷ trọng của chỉ số chứng khoán chuẩn Kospi - đã tăng vọt 126% vào năm ngoái, ghi nhận hiệu suất hàng năm tốt nhất trong hơn hai thập kỷ.

Phát biểu tại đại hội đồng cổ đông thường niên tháng trước, đồng Giám đốc điều hành Samsung Electronics Jun Young-hyun chia sẻ hoạt động đầu tư vào hạ tầng AI đang thúc đẩy một siêu chu kỳ bán dẫn chưa từng có và nhu cầu về chip nhớ AI dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong năm 2026.

Tất cả những yếu tố này đã giúp gia tộc họ Lee tránh phải bán thêm cổ phần để nộp thuế thừa kế. Tài sản cá nhân của Jay Y. Lee đã tăng mạnh lên 26,9 tỷ USD trong năm qua.

Ông vượt qua tỷ phú tài chính Cho Jung-ho để trở thành người giàu nhất Hàn Quốc, danh hiệu mà ông đã đánh mất vào năm ngoái.

Năm 2022, người thừa kế Samsung nhận được lệnh ân xá của tổng thống đối với các cáo buộc tham nhũng, cho phép ông chính thức nắm quyền điều hành tập đoàn do ông nội sáng lập năm 1938.

Theo người phát ngôn của công ty, các đơn vị thuộc Samsung đang thực hiện các bước đi hướng tới sự minh bạch. Vào năm 2018, Samsung đã quyết định tách bạch vai trò chủ tịch hội đồng quản trị và CEO.

Năm 2020, công ty lần đầu tiên bổ nhiệm một thành viên hội đồng quản trị độc lập làm chủ tịch. Hiện tại, hội đồng quản trị bao gồm phần lớn là các giám đốc độc lập.

Nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao tính minh bạch và kiềm chế sự bành trướng quá mức, Samsung Group đã tinh gọn cấu trúc doanh nghiệp, giảm tổng số công ty liên kết xuống còn 63, ít hơn một số đối thủ cạnh tranh, theo Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc.

(Theo Bloomberg)