Ngày nay, không khó để bắt gặp những mẫu xe đã chuyển sang sử dụng tay nắm cửa ẩn, đặc biệt là xe điện. Tay nắm cửa ẩn phổ biến dưới hai dạng, gồm loại phẳng, nằm sát thân xe và bật ra khi nhấn, điển hình trên các mẫu của Tesla và loại được ẩn giấu ở vị trí khó nhận thấy, chẳng hạn tay nắm cửa sau đặt gần trụ C như trên Honda HR-V hay Toyota Prius đời mới.

Thiết kế tay nắm cửa ẩn hiện tồn tại dưới dạng phẳng nằm sát thân xe hoặc bị giấu kín ở vị trí khó nhận ra. Ảnh: Driving Torque

Xu hướng này từng được xem là biểu tượng của những chiếc xe tương lai. Nhưng thực tế, tay nắm cửa dạng ẩn lại không phải phát minh của kỷ nguyên xe điện.

Từ cuối thập niên 1940, chiếc xe đầu tiên sử dụng tay nắm cửa phẳng, dạng bật ra là Cisitalia 202 1947. Biểu tượng siêu xe Mercedes-Benz 300SL Gullwing lừng danh của thập niên 1950 cũng sở hữu thiết kế gần như tương tự. Vấn đề là khi đó, mọi thứ vẫn thuần cơ khí, kéo là mở, không cần điện, không cần cảm biến, không cần phần mềm.

Trong khi đó, điểm khác biệt của thế hệ tay nắm cửa dạng ẩn hiện đại, đặc biệt trên xe điện nằm ở việc điện tử hóa hoàn toàn thao tác mở cửa. Người dùng phải chạm, nhấn, cảm ứng hoặc kích hoạt mô-tơ điện để tay nắm bật ra.

Hai lý do: Tăng tính khí động học và tính thẩm mỹ

Có hai lý do để các nhà sản xuất ô tô đua nhau loại bỏ tay nắm cửa truyền thống trên những mẫu xe mới. Đầu tiên là tính khí động học, đặc biệt là trong kỷ nguyên xe điện. Tay nắm cửa nhô ra ngoài phá vỡ dòng khí dọc thân xe, tạo ra vùng nhiễu áp suất nhỏ. Điều này có thể không đáng kể với xe xăng truyền thống, nhưng lại trở thành chi tiết quan trọng trên xe điện.

Tay nắm cửa ẩn giúp giảm hệ số cản gió, yếu tố quan trọng đối với xe điện. Ảnh: BYD

Với xe điện, việc giấu kín tay nắm cửa giúp hệ số cản gió giảm xuống, từ đó tối ưu hóa hiệu suất tiêu thụ năng lượng, giúp chiếc xe có thể đi thêm hàng chục km cho mỗi lần sạc.

Thứ hai là tính thẩm mỹ và đây mới là yếu tố quyết định. Sau khi Tesla phổ biến hóa tay nắm cửa dạng ẩn, chi tiết này nhanh chóng trở thành biểu tượng của xe hiện đại. Các hãng xe khác làm theo không chỉ để tiết kiệm năng lượng, mà còn để giúp xe trông tương lai và công nghệ hơn. Nói cách khác, tay nắm cửa dạng ẩn giờ đây mang tính thời trang nhiều hơn là kỹ thuật.

Mặt trái của sự hào nhoáng

Về mặt kỹ thuật, tay nắm cửa ẩn trên xe hiện đại ngày càng tinh vi hơn. Nhưng cũng chính vì vậy, rủi ro tăng lên. Trong điều kiện băng giá, mưa lớn, tai nạn hoặc mất điện, tay nắm cửa điện tử có thể trở nên vô dụng. Những nhược điểm này đã khiến tay nắm cửa ẩn bị đặt dấu hỏi lớn về an toàn.

Đã có những trường hợp hành khách bị mắc kẹt trong xe chỉ vì không tìm thấy hoặc không kích hoạt được cơ chế mở cửa. Đối với lực lượng cứu hộ, việc phải học cách mở cửa từng mẫu xe khác nhau là một cơn ác mộng thực sự.

Thiết kế tay nắm cửa dạng ẩn mang lại vẻ đẹp tinh gọn, khí động học nhưng thiếu độ thực dụng và an toàn. Ảnh: Motor1

Đây là lý do vì sao Trung Quốc - thị trường ô tô lớn nhất thế giới đang siết chặt quy định an toàn, yêu cầu tay nắm cửa phải có cơ chế cơ học hoạt động độc lập với hệ thống điện. Quy định này không cấm thiết kế ẩn nhưng cấm việc phụ thuộc hoàn toàn vào điện tử.

Khi Trung Quốc thay đổi luật chơi, các hãng xe toàn cầu gần như không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuân thủ. Do đó, chúng ta có thể chứng kiến sự trở lại của tay nắm cửa cơ học. Tuy nhiên, chi tiết này khả năng sẽ được thiết kế tinh tế và hiện đại hơn.

Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!