Theo thống kê từ Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NA), năm 2025, Việt Nam ghi nhận khoảng 552.000 cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin. Dù con số này giảm so với năm trước, nhưng có tới 52,3% cơ quan, doanh nghiệp cho biết đã chịu thiệt hại thực tế từ các cuộc tấn công - tăng mạnh so với mức 46,15% của năm 2024. Điều này phản ánh rõ một thực tế: số lượng tấn công giảm không đồng nghĩa với mức độ an toàn tăng lên.

Không chỉ dừng lại ở số lượng, mức độ tinh vi của các cuộc tấn công cũng đang thay đổi. Hacker ngày càng chuyển từ “đánh rộng” sang “đánh sâu”, tập trung vào khai thác dữ liệu có giá trị thay vì chỉ làm gián đoạn hệ thống. Các hình thức tấn công như APT, Ransomware hay đánh cắp dữ liệu đang được kết hợp thành những kịch bản đa lớp, khiến doanh nghiệp khó phát hiện hơn. Thậm chí, trong nhiều trường hợp, tin tặc có thể âm thầm tồn tại trong hệ thống trong thời gian dài trước khi ra tay.

Ở góc độ toàn cầu, thống kê từ Gartner chỉ ra một xu hướng đáng chú ý: hiện đã có khoảng 41% nhân viên tự sử dụng hoặc triển khai công nghệ nằm ngoài tầm kiểm soát của bộ phận IT, và con số này được dự báo sẽ tăng lên 75% vào năm 2027, làm gia tăng đáng kể các “điểm mù” trong hệ thống bảo mật. Điều này cho thấy rủi ro không chỉ đến từ các cuộc tấn công bên ngoài, mà còn xuất phát từ chính cách doanh nghiệp vận hành và kiểm soát hệ sinh thái công nghệ nội bộ của mình.

Thực tế tại Việt Nam càng làm rõ khoảng cách giữa “có giải pháp bảo mật” và “có năng lực bảo vệ”. Một báo cáo do Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) công bố, cho thấy chỉ khoảng 11% doanh nghiệp đủ khả năng sẵn sàng ứng phó với sự cố an ninh mạng, trong khi phần lớn vẫn thiếu cả nhân sự lẫn quy trình xử lý. Điều này đồng nghĩa với việc, dù đã đầu tư nhiều giải pháp bảo mật, doanh nghiệp vẫn có thể không phát hiện được các rủi ro trọng yếu hoặc phản ứng chậm khi sự cố xảy ra.

Theo các chuyên gia an ninh mạng tại CMC Telecom, vấn đề cốt lõi hiện nay không nằm ở việc thiếu giải pháp bảo mật, mà nằm ở việc thiếu một tầm nhìn hợp nhất về rủi ro. “Nhiều doanh nghiệp đang sở hữu hàng loạt giải pháp bảo mật riêng lẻ, nhưng không có khả năng kết nối và phân tích dữ liệu tổng thể. Điều này dẫn đến việc không nhìn thấy được bức tranh toàn cảnh, và bỏ lỡ những tín hiệu quan trọng nhất”, chuyên gia của CMC Telecom nhận định.

Từ góc nhìn này, các mô hình bảo mật hiện đại đang dần rời bỏ cách tiếp cận dựa trên những giải pháp đơn lẻ để chuyển sang mô hình bảo mật dựa trên rủi ro - nơi trọng tâm không còn là “triển khai thêm bao nhiêu giải pháp”, mà là “hiểu đúng, ưu tiên đúng các rủi ro cốt lõi”. Đây cũng chính là định hướng phát triển của bộ đôi CCSP (CMC Comprehensive Security Platform) và CCSS (CMC Comprehensive Security Services) do CMC Telecom xây dựng.

Trong đó, CCSP được thiết kế theo tầm nhìn nền tảng (Platform Vision), đóng vai trò như một “lớp điều phối trung tâm” - kết nối, hội tụ và vận hành đồng bộ toàn bộ các công nghệ, sản phẩm và giải pháp bảo mật từ cả hệ sinh thái CMC Telecom và các đối tác quốc tế. Cách tiếp cận này không chỉ giúp doanh nghiệp thoát khỏi tình trạng phân mảnh trong vận hành an ninh, mà còn hướng tới một hệ sinh thái bảo mật hợp nhất, vận hành tập trung và thông minh hơn.

Không chỉ giúp doanh nghiệp “nhìn thấy” rủi ro, các giải pháp này còn hỗ trợ ưu tiên xử lý theo mức độ ảnh hưởng, giảm thiểu tình trạng quá tải cảnh báo - một vấn đề phổ biến trong các hệ thống bảo mật truyền thống.

Theo chuyên gia CMC Telecom, trong bối cảnh các quy định về dữ liệu cá nhân ngày càng siết chặt và chi phí thiệt hại từ tấn công mạng không ngừng gia tăng, việc tiếp tục dựa vào cảm giác “đã có đủ giải pháp bảo mật” có thể trở thành một rủi ro lớn. An toàn thực sự không đến từ số lượng giải pháp, mà đến từ khả năng trả lời được câu hỏi quan trọng nhất: doanh nghiệp có thực sự nhìn thấy điều gì đang diễn ra trong hệ thống của mình hay không.

