Vì sao lãi suất chứng chỉ tiền gửi cao hơn lãi suất thường?

Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 0,5%/năm.

Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 4,75%/năm.

Do bị hạn chế về lãi suất tối đa, lãi suất các kỳ hạn dưới 6 tháng kém hấp dẫn đối với khách hàng muốn gửi tiết kiệm sinh lời.

Để thu hút khách gửi tiền, mà vẫn không vi phạm quy định trần lãi suất của NHNN, các ngân hàng huy động tiền bằng chứng chỉ tiền gửi.

Khác với sổ tiết kiệm là khách có thể rút tiền bất cứ lúc nào muốn, thì chứng chỉ tiền gửi được coi như cam kết gửi tiền trong một thời gian nhất định và không rút sớm, tùy theo điều kiện phát hành, lãi có thể được trả định kỳ hoặc vào cuối kỳ.

Nhiều ngân hàng phát hành chứng chỉ tiền gửi với lãi suất cao hơn lãi suất tiết kiệm nhằm huy động tiền gửi. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Dù lãi suất chứng chỉ tiền gửi thường cao hơn gửi tiết kiệm thông thường nhưng bù lại, nếu rút trước hạn, khách có thể phải chịu phí phạt tùy theo thỏa thuận.

Mặc dù vậy, trong cuộc chạy đua huy động tiền gửi đang diễn ra ngày càng hấp dẫn, các ngân hàng đang đưa ra mức lãi suất hấp dẫn cho chứng chỉ tiền gửi, kể cả với các kỳ hạn tính theo ngày. Thậm chí, các ngân hàng còn cho phép đặt mua chứng chỉ tiền gửi ngay trên ứng dụng mobile banking.

Chẳng hạn, Ngân hàng Quân đội (MB) quy định lãi suất chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn theo ngày là 2,7%/năm, kỳ hạn theo tuần 4,5%/năm, kỳ hạn 1 tháng 6,4%/năm, kỳ hạn 2 tháng 6,6%/năm.

Đáng chú ý, lãi suất huy động chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 3-5 tháng được ngân hàng trả tới 7%/năm (so với lãi suất tiết kiệm cao nhất thông thường chỉ 4,75%/năm). Thậm chí, MB còn niêm yết lãi suất huy động chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 6 tháng lên tới 7,1%/năm.

Tại Techcombank, gửi từ 10 triệu đồng trở lên, lãi suất chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 15 ngày lên đến 5%/năm, kỳ hạn 1 tháng là 6,9%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 7,1%/năm.

Lãi suất cao nhất được Techcombank niêm yết lên đến 7,3%/năm cho kỳ hạn 3 tháng. Như vậy, với 2 tỷ đồng mua chứng chỉ tiền gửi, khách hàng có thể bỏ túi 36,5 triệu đồng tiền lãi sau 3 tháng.

Đáng chú ý, lợi suất chứng chỉ tiền gửi tại VPBank còn lên tới 8,7%/năm cho kỳ hạn từ 184-299 ngày. Đối với kỳ hạn ngắn, VPBank niêm yết lợi suất 1,5%/năm cho kỳ hạn 1-13 ngày, 2%/năm cho kỳ hạn 14-29 ngày, từ 7-7,7%/năm cho kỳ hạn 30-183 ngày.

Để được hưởng mức lợi suất hấp dẫn nói trên, khách hàng nắm giữ chứng chỉ tiền gửi tối thiểu 100 triệu đồng.

Đối với chứng chỉ tiền gửi từ 10 triệu đồng, VPBank niêm yết lãi suất huy động cao nhất là 7,5%/năm (kỳ hạn 184-209 ngày). Trong khi đó, kỳ hạn từ 30-59 ngày là 5,9%/năm và 60-89 ngày là 6,1%/năm.

Tại Vietcombank, lãi suất ngân hàng niêm yết cao nhất cho chứng chỉ tiền gửi lên đến 7,4%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, áp dụng đến 30/6/2026 với mức tối thiểu 20 triệu đồng.

Còn tại ABBank, lãi suất chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 1 tháng lên tới 6%/năm, mức tối thiểu từ 10 triệu đồng. Với khách hàng mua chứng chỉ tiền gửi từ 30 triệu đồng còn được tham gia chương trình khuyến mại với giải thưởng là xe máy điện.

Tại ACB, từ 10 triệu đồng trở lên khách hàng có thể sở hữu chứng chỉ tiền gửi với lãi suất từ 6,8%/năm cho kỳ hạn ngắn và 7,3%/năm cho kỳ hạn dài.

Những lưu ý khi mua chứng chỉ tiền gửi

Mỗi loại chứng chỉ tiền gửi đều có những ưu và nhược điểm riêng. Vì vậy, nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi mua để tránh rủi ro tài chính bất ngờ.

Người gửi có thể chọn kỳ hạn và số tiền gửi phù hợp với nhu cầu của mình. Ngoài ra, chứng chỉ tiền gửi có thể được sử dụng làm tài sản đảm bảo khi vay vốn từ ngân hàng.

Chứng chỉ tiền gửi được chuyển quyền sở hữu dưới các hình thức mua, bán, cho, tặng, trao đổi, thừa kế và các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Mặc dù chứng chỉ tiền gửi mang lại nhiều lợi ích, nhưng vẫn tồn tại một số rủi ro mà nhà đầu tư cần lưu ý:

Người gửi phải cam kết giữ tiền trong một khoảng thời gian cố định để được hưởng lãi suất cao hơn. Nếu rút tiền trước hạn, người gửi có thể bị phạt một khoản phí lớn hoặc không nhận được lãi suất như kỳ vọng.

Nếu lãi suất thị trường tăng trong khi tiền của người gửi đang bị khóa trong chứng chỉ tiền gửi, người gửi có thể phải chấp nhận lãi suất thấp hơn trong suốt thời gian gửi.

Trường hợp cần tiền gấp, việc chuyển nhượng hoặc tất toán chứng chỉ tiền gửi có thể khó khăn hơn so với tiền gửi tiết kiệm thông thường.