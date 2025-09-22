Chứng chỉ tiền gửi (CCTG) là một loại giấy tờ tài chính có giá trị, do ngân hàng phát hành, nhằm chứng minh cá nhân và tổ chức đang đầu tư vào một khoản tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng.

Đây được coi như một phiên bản khác của sổ tiết kiệm, nhưng thường có kỳ hạn dài hơn và lãi suất ưu đãi hơn so với lãi suất tiết kiệm thông thường.

Người sở hữu CCTG có thể nhận lãi suất định kỳ hoặc cuối kỳ, tương tự như gửi tiết kiệm thông thường. CCTG cũng có thể được chuyển nhượng, tặng hoặc cho quyền sở hữu theo các quy định của pháp luật, mức phí chuyển quyền sở hữu do ngân hàng quy định.

Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, mỗi chứng chỉ khi phát hành phải đáp ứng đủ các điều kiện về giá trị, kỳ hạn, lãi suất và điều khoản rút tiền.

Ngoài ra, quyền lợi của người sở hữu cũng được bảo vệ thông qua cam kết trả lại toàn bộ gốc và lãi khi đáo hạn, cùng các quy định về việc chuyển nhượng hoặc cầm cố chứng chỉ trong trường hợp cần thiết.

Ảnh minh họa: Nam Khánh

Hiện nay, thị trường tài chính cung cấp ba loại CCTG phổ biến: CCTG ghi danh, CCTG ghi sổ và CCTG vô danh.

CCTG ghi danh được phát hành dưới dạng giấy tờ hoặc sổ, có ghi rõ tên của người sở hữu.

CCTG ghi sổ được phát hành với mệnh giá cố định, không thể chuyển nhượng. Khách hàng nhận toàn bộ lãi suất vào ngày đáo hạn.

CCTG vô danh được phát hành dưới dạng chứng chỉ không ghi tên người sở hữu, loại chứng chỉ này mang tính linh hoạt cao, thuộc quyền sở hữu của người cầm giữ. Với tính ẩn danh và dễ dàng chuyển nhượng, chứng chỉ tiền gửi vô danh thích hợp cho những ai muốn thuận tiện trong việc mua bán và chuyển nhượng trên thị trường tài chính.

So với gửi tiết kiệm thông thường, CCTG và tiết kiệm thông thường có điểm chung là tính an toàn cao và phi rủi ro. Người gửi tiền được đảm bảo cả gốc và lãi, có thể chuyển nhượng, cho tặng, hoặc cầm cố để vay vốn.

So với các loại tài khoản tiết kiệm thông thường, CCTG thường có lãi suất hấp dẫn hơn, thu hút những người muốn tối ưu hóa lợi nhuận tiết kiệm.

Tuy nhiên, CCTG có mức thanh khoản thấp hơn, khó linh hoạt trong việc rút vốn khi cần thiết. Nếu rút vốn trước ngày đáo hạn, khách hàng có thể bị phạt, mất lãi và thậm chí là 10% vốn gốc.

Về kỳ hạn, CCTG có kỳ hạn cố định, thường kéo dài từ vài tháng đến vài năm, với các điều khoản nhất định về thời gian đáo hạn.

Trong khi đó, tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn linh hoạt hơn, từ không kỳ hạn, ngắn hạn vài ngày cho đến dài hạn vài năm, tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng.

CCTG cũng thường yêu cầu số tiền tối thiểu cao hơn so với tiền gửi tiết kiệm, phù hợp với những cá nhân hoặc tổ chức có nguồn vốn lớn và muốn đầu tư lâu dài.