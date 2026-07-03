Với sự thống trị ngày càng rõ rệt của xe số tự động trên thị trường ô tô toàn cầu, hệ thống kiểm soát hành trình (Cruise Control) từ một trang bị “xa xỉ” đã trở thành tính năng quen thuộc, đặc biệt trên các dòng xe phổ thông. Thế nhưng, ít người biết rằng Cruise Control không phải sinh ra để dành riêng cho xe số tự động.

Kiểm soát hành trình Cruise Control từ một trang bị “xa xỉ” đã trở thành tính năng quen thuộc, đặc biệt trên các dòng xe phổ thông. Ảnh: Nguyễn Trường Thành

Trên thực tế, tính năng này từng xuất hiện từ rất sớm trên cả xe số sàn. Dù vậy, tại thị trường Việt Nam hiện nay, việc tìm một mẫu xe số sàn phổ thông được trang bị Cruise Control gần như là điều bất khả thi, đúng nghĩa “mò kim đáy bể”.

Nguyên nhân của sự vắng bóng này không chỉ nằm ở chiến lược cắt giảm trang bị của nhà sản xuất, mà sâu xa hơn đến từ chính nguyên lý hoạt động vật lý của hộp số sàn, yếu tố tạo ra xung đột trực tiếp với bản chất tự động hóa của Cruise Control.

Giữ tốc độ nhưng không thể tự sang số

Về bản chất, Cruise Control là hệ thống giúp xe duy trì một vận tốc cố định bằng cách can thiệp vào bướm ga, thay thế thao tác đạp ga liên tục của người lái. Trên xe số tự động, hệ thống này hoạt động cực kỳ “ăn ý” với hộp số.

Khi xe gặp dốc cao hoặc tải nặng, bộ điều khiển trung tâm ECU sẽ tự động ra lệnh về số thấp hơn để đảm bảo lực kéo và giữ vòng tua máy trong ngưỡng tối ưu. Quá trình này diễn ra mượt mà, gần như không cần sự can thiệp của con người.

Ở các mẫu xe đời cũ, hệ thống Cruise Control vận hành theo nguyên lý cơ học thông qua một sợi cáp nối trực tiếp với bướm ga. Ảnh: Engineering Explained

Ở các mẫu xe đời cũ, hệ thống Cruise Control vận hành theo nguyên lý cơ học thông qua một sợi cáp nối trực tiếp với bướm ga, được điều khiển bằng áp suất chân không. Ngày nay, với sự phổ biến của bướm ga điện tử, mọi thao tác đều do ECU tính toán và điều khiển bằng motor điện, chính xác và nhanh hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, trên xe số sàn, câu chuyện hoàn toàn khác. Hộp số sàn là một hệ thống truyền động “kín”, nơi việc đạp/nhả ly hợp và sang số phụ thuộc hoàn toàn vào con người. Hệ thống Cruise Control trên xe số sàn chỉ có thể giữ ga, chứ không thể tự động sang số để thích ứng với điều kiện vận hành.

Trải nghiệm dễ gây mệt mỏi và tiềm ẩn rủi ro

Hãy hình dung một kịch bản quen thuộc khi người lái cài đặt Cruise Control ở 80 km/h trên số 5 khi chạy trên đường bằng. Khi bắt đầu leo dốc, hệ thống sẽ cố gắng mở bướm ga lớn hơn để duy trì tốc độ. Nhưng vì đang ở số cao, lực kéo không đủ, vòng tua máy sẽ giảm dần, khiến xe rơi vào trạng thái “đuối”. Để tránh rung giật hoặc chết máy, người lái buộc phải đạp côn và về số thấp hơn.

KIA K3 MT (2013-2015) được Thaco phân phối là mẫu xe số sàn hiếm hoi tại Việt Nam được trang bị tính năng Cruise Control. Ảnh: Nguyễn Trường Thành

Đây chính là lúc sự phiền toái bắt đầu. Vì lý do an toàn, các kỹ sư ô tô đã thiết kế một cảm biến ở bàn đạp ly hợp tương tự như bàn đạp phanh. Bất kỳ tác động nào lên bàn đạp ly hợp, dù nhẹ nhất, đều sẽ ngay lập tức vô hiệu hóa hệ thống Cruise Control để trả lại quyền kiểm soát toàn diện cho người lái.

Sau khi sang số xong, người lái phải nhấn nút "Res/Resume" trên vô lăng để kích hoạt lại hệ thống. Chu trình này lặp đi lặp lại khiến trải nghiệm lái trở nên rườm rà, thậm chí còn mệt mỏi hơn việc tự kiểm soát chân ga từ đầu.

Thay vì thư giãn, người lái xe số sàn phải liên tục quan sát đồng hồ vòng tua, dự đoán địa hình và thao tác thủ công. Khi đó, mục tiêu ban đầu của Cruise Control là giảm tải cho người lái gần như bị triệt tiêu.

Đặc thù thị trường và bài toán chi phí tại Việt Nam

Tại Việt Nam, xe số sàn hiện nay chủ yếu phục vụ nhóm khách hàng kinh doanh vận tải như taxi, xe công nghệ hoặc xe dịch vụ. Với nhóm này, các tiêu chí quan trọng nhất vẫn là giá bán thấp, độ bền cao, tiết kiệm nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng hợp lý.

Cruise Control, dù không phải công nghệ quá đắt đỏ nhưng vẫn đòi hỏi thêm cảm biến chân côn, cụm nút điều khiển trên vô lăng, cáp xoắn và phần mềm điều khiển. Việc lược bỏ tính năng này giúp nhà sản xuất tối ưu giá thành, tăng sức cạnh tranh trong phân khúc xe dịch vụ, nơi từng triệu đồng chênh lệch đều có ý nghĩa.

Chưa kể, điều kiện giao thông tại Việt Nam vốn phức tạp, mật độ xe dày và khó duy trì tốc độ ổn định trong thời gian dài. Ngay cả trên xe số tự động, Cruise Control cũng cần được sử dụng thận trọng. Khi kết hợp với xe số sàn, nguy cơ giật cục và mất an toàn càng tăng cao.

Honda Civic Type R sử dụng số sàn được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng ACC. Ảnh: Honda

Theo trang Car and Driver, trên một số mẫu xe thể thao số sàn hiện đại ngày nay như Porsche 911 hay Honda Civic Type R, các kỹ sư đã cố gắng khắc phục nhược điểm này bằng công nghệ tự động bù ga cho phép hệ thống Cruise Control vẫn duy trì hoạt động ngay cả khi người lái đạp côn sang số. Điều này giúp giảm đáng kể sự gián đoạn và mang lại trải nghiệm liền mạch hơn.

Chỉ có điều đây là giải pháp phức tạp, đắt đỏ và chỉ phù hợp với các dòng xe hiệu năng cao vốn đặt trải nghiệm lái được đặt lên hàng đầu. Với xe phổ thông, đặc biệt là xe số sàn phục vụ mục đích kinh tế, sự kết hợp giữa “số sàn” và “kiểm soát hành trình” vẫn bị xem là thiếu tính thực tiễn.

Chính vì vậy, việc Cruise Control gần như “biến mất” trên xe số sàn phổ thông không phải là điều khó hiểu. Đó là kết quả của sự giao thoa giữa kỹ thuật, trải nghiệm người dùng và đặc thù thị trường – nơi tính hiệu quả và đơn giản luôn được ưu tiên hơn những tiện ích chỉ phát huy tác dụng trong điều kiện lý tưởng.

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