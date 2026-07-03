Dù đã bị khai tử tại Mỹ từ sau năm 2024 nhưng ở nhiều thị trường khác, đặc biệt là Đông Nam Á, Mitsubishi Attrage vẫn tiếp tục được duy trì nhờ ưu thế giá rẻ, tiết kiệm nhiên liệu và chi phí sở hữu thấp.

Phiên bản nâng cấp mới Mitsubishi Attrage 2026 chỉ tập trung làm mới ở phần đầu xe. Ảnh: Autolifethailand

Mẫu xe này lần đầu ra mắt thị trường toàn cầu vào năm 2011 và tồn tại đến nay đã gần 15 năm, con số hiếm thấy trong ngành ô tô, đặc biệt là với dòng xe giá rẻ. Để tránh cảm giác lỗi thời, Mitsubishi đã thực hiện các đợt nâng cấp vào năm 2015, 2019 và mới nhất là bản 2026 vừa được ra mắt tại Thái Lan.

Điểm thay đổi lớn nhất trên Mitsubishi Attrage 2026 nằm ở phần đầu xe. Lưới tản nhiệt mới có tạo hình thể thao hơn, kết hợp ngôn ngữ Dynamic Shield được làm dày và sơn đen, thay vì mạ crôm như trước. Cách tạo hình này khiến người xem gợi nhớ tới mẫu xe huyền thoại Lancer Evolution đã bị khai tử từ lâu.

Các chi tiết như đèn pha, đèn sương mù và thân xe gần như giữ nguyên so với bản nâng cấp từ năm 2019. Đáng chú ý, bản hatchback Mitsubishi Mirage lại không được “ưu ái” như bản sedan khi vẫn giữ thiết kế cũ.

Nội thất của Attrage 2026 không thay đổi so với bản nâng cấp từ năm 2019.

Khoang lái của Attrage 2026 không thay đổi so với mẫu xe tiền nhiệm với màn hình giải trí 7 inch, đồng hồ analog truyền thống và bố cục quen thuộc. Xe vẫn có những trang bị thiết thực như kiểm soát hành trình, chìa khóa thông minh, nút bấm khởi động, tựa tay hàng ghế sau và khoang hành lý rộng so với phân khúc.

Về an toàn, xe chỉ dừng ở mức cơ bản. Các hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS như phanh giảm thiểu va chạm tốc độ thấp hay kiểm soát gia tốc sai lệch bằng radar chỉ có trên bản Smart cao cấp, điều cho thấy Attrage mới vẫn đặt trọng tâm vào giá bán hơn là công nghệ.

Dưới nắp ca-pô, Mitsubishi Attrage 2026 sử dụng động cơ xăng 1.2L MIVEC hút khí tự nhiên, công suất 78 mã lực, mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT và dẫn động cầu trước. Tại Thái Lan, xe có giá khởi điểm 564.000 baht (khoảng 446 triệu đồng), trong khi bản hatchback Mirage rẻ hơn, từ 509.000 baht (403 triệu đồng).

Với màn ra mắt của phiên bản nâng cấp mới tại Thái Lan, nhiều khả năng Mitsubishi Attrage 2026 cũng sẽ sớm được đưa về Việt nam khi mẫu xe trong nước hiện đang được nhập khẩu từ quốc gia này.

Tại Việt Nam, Mitsubishi Attrage đang là mẫu xe có giá bán rẻ và tiết kiệm nhất trong phân khúc sedan cỡ B. Tuy nhiên, ngoại hình kém hấp dẫn, ít thay đổi khiến doanh số bán hàng khá khiêm tốn, thường xuyên nằm ở nhóm cuối bảng xếp hạng. Doanh số cả năm 2025 chỉ đạt 1.740 xe, tương ứng bán chưa đến 150 xe/tháng.

Theo Carscoops

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