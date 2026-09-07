Nguồn clip: Quốc Khánh

Ngày 7/9, một đoạn clip ghi lại hành động của nam tài xế xe công nghệ dành cho nhóm du khách tại Đà Nẵng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, nhận nhiều lượt “thả tim”. Cách ứng xử thân thiện, nhiệt tình của nam tài xế được nhiều người khen ngợi, cho rằng hành động này góp phần tạo hình ảnh đẹp về người Việt Nam trong mắt du khách.

Theo nội dung clip, nam tài xế xe công nghệ đón một gia đình du khách đến Đà Nẵng du lịch. Trong lúc trò chuyện, anh biết gia đình đặt xe về khách sạn đúng thời điểm cầu Rồng chuẩn bị phun lửa nên hỏi khách đã từng xem màn trình diễn đặc trưng này chưa.

Câu chuyện của nam tài xế lan truyền nhận được nhiều phản hồi tích cực. Ảnh: Chụp màn hình

Biết đây là lần đầu du khách đến Đà Nẵng và chưa từng xem cầu Rồng phun lửa, nam tài xế chủ động kiểm tra lại thông tin để chắc chắn tối hôm đó vẫn có chương trình. Sau khi xác nhận, anh khuyên khách hủy chuyến để ở lại xem. Việc hủy chuyến không khiến du khách phát sinh chi phí.

Gia đình du khách sau đó quyết định ở lại. Họ liên tục cảm ơn nam tài xế vì đã giúp mình có cơ hội trải nghiệm một nét đặc trưng của thành phố.

Trao đổi với PV, anh Huỳnh Lê Quốc Khánh (32 tuổi, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) cho biết sự việc xảy ra tối 2/9, khi anh đứng gần cầu Rồng và nhận chuyến đưa khách về một khách sạn phía biển.

“Thấy gần tới giờ cầu Rồng phun lửa mà khách lại đặt xe về khách sạn nên tôi hỏi tại sao không ở lại xem. Họ nói chưa từng xem và cũng không biết tối hôm đó có phun lửa”, anh Khánh kể.

Anh Khánh nhận được nhiều lời khen về sự thân thiện. Ảnh: A.K

Theo anh Khánh, các du khách chỉ biết cầu Rồng thường phun lửa vào các tối cuối tuần nên khá bất ngờ khi biết dịp Quốc khánh cũng có chương trình. Nhận thấy khách muốn trải nghiệm, anh kiểm tra thông tin rồi khuyên họ hủy chuyến.

“Với tôi, trải nghiệm của khách quan trọng hơn. Họ đã đi du lịch, lại lần đầu đến Đà Nẵng và muốn xem một nét đặc trưng của thành phố nhưng không biết thông tin. Cuốc xe cũng không đáng bao nhiêu nên tôi muốn họ có cơ hội ở lại xem cho biết”, anh chia sẻ.

Nam tài xế cũng bác bỏ ý kiến cho rằng mình hủy chuyến vì cuốc xe có giá trị thấp.

“Nếu chê chuyến xe rẻ thì ngay từ đầu tôi đã không nhận. Chuyến nào tôi cũng nhận chạy, bởi từ một chuyến xe mình có thể có thêm những chuyến đi xa hơn với khách”, anh nói.