Sáng 13/8 theo giờ địa phương, lực lượng cứu hộ quận Calaveras (bang California, Mỹ) tiếp nhận một vụ tai nạn khiến nhiều người phải “rụng rời”. Một chiếc Honda Civic coupe – thuộc thế hệ thứ 6, đã bị tông mạnh vào gốc cây, sau đó lao khỏi đường, khiến xe nát bét, thân và nóc xe hư hỏng hoàn toàn, chỉ còn lại đống sắt vỡ vụn.

Trên lý thuyết, với hiện trường như trên, không còn bất cứ hy vọng nào cho người ở bên trong. Tuy nhiên, điều đáng kinh ngạc là không có dấu vết của tài xế cũng như người nào khác ở bên trong chiếc xe. Lực lượng cứu hộ và cảnh sát California (CHP) đang “bó tay” vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra, người lái không hề có mặt ở hiện trường hay bệnh viện gần đó.

Sở Cứu hoả Calaveras chia sẻ trên mạng xã hội: “Tài xế đã rời khỏi hiện trường, và chúng tôi không thể hiểu nổi làm sao anh ta có thể còn sống sót!”.

Hình ảnh hiện trường cho thấy, đây là chiếc Honda Civic đã được độ nhẹ, với bộ lọc gió đặt phía trước động cơ cùng vô-lăng phong cách xe van thập niên 70. Một điều đáng chú ý nữa, do sử dụng vô-lăng độ, chiếc xe này không trang bị túi khí cho người lái, do đó, trường hợp tài xế "bình an vô sự" sau vụ tai nạn và thậm chí còn thoát ra ngoài được lại càng khó hiểu hơn.

Hiện cộng đồng mạng đã xôn xao với nhiều giả thuyết, từ việc xác chiếc xe bị kéo từ nơi khác đến để vứt bỏ tại đây đến khả năng động vật hoang dã đã kéo tài xế đi nơi khác... Một người dân cho biết từng thấy một người “bình thản bước đi ra khỏi hiện trường”, nhưng hiện vẫn chưa xác nhận được điều đó là đúng hay không.

Hiện, cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra và truy tìm tài xế mất tích.

(Theo Carscoops)

