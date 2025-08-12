Sự việc xảy ra vào chiều 11/8 (theo giờ địa phương), tại thành phố Mount Pleasant, bang South Carolina (Mỹ) khi loạt sét giáng xuống khiến nhiều tuyến phố chìm trong bóng tối và giao thông rối loạn.

Theo đoạn video được cảnh sát địa phương cung cấp, một cú sét đã đánh trúng trụ điện làm nổ hệ thống dây điện của khu vực. Trong đó, chiếc container đi phía trước camera hành trình sát đường dây điện cũng bị sét đánh trúng, toé lửa.

Ngay sau sự cố, hệ thống điện của thành phố Mount Pleasant bị hư hỏng nặng. Lực lượng chức năng đã có mặt để khắc phục hậu quả. Rất may, không có thương vong nào được ghi nhận.

Cảnh sát khuyến cáo các tài xế thận trọng khi di chuyển trong điều kiện thời tiết xấu, đồng thời không đi quá gần các đường dây điện khi có sấm sét để đảm bảo an toàn.

(Theo Newsflare)

