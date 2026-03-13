Đường Trần Vỹ (phường Từ Liêm) đã được cơ quan chức năng đặt biển cấm đỗ xe. Tuy nhiên, tình trạng đỗ ô tô dưới lòng đường vẫn thường xuyên xảy ra, gây cản trở giao thông.

Để giải quyết tình trạng này, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT, Công an Hà Nội) đã tăng cường các tổ công tác tuần tra lưu động, đồng thời ghi hình để phạt nguội các trường hợp vi phạm.

Ghi nhận sáng 13/3, tổ công tác phát hiện hơn 10 trường hợp ô tô đỗ trái quy định.

Điển hình, tài xế N.X.V. (SN 1974, trú tại Tuyên Quang) điều khiển ô tô Lexus LX600. Khi bị CSGT yêu cầu xuất trình giấy tờ để lập biên bản, nam tài xế để lại giấy tờ rồi vào cửa hàng ngồi, không chịu ký biên bản.

Cảnh sát phải mất hơn 15 phút tuyên truyền, vận động tài xế ra làm việc, ký biên bản xử phạt vi phạm hành chính và di chuyển phương tiện đi nơi khác.

Trình bày với CSGT, ông N.X.V. cho rằng chỉ đỗ xe trong chốc lát nên không ảnh hưởng đến giao thông, mong lực lượng chức năng thông cảm.

Tổ CSGT đã lập biên bản xử phạt tài xế này với lỗi: Đỗ xe tại nơi có biển cấm đỗ. Với lỗi này, nam tài xế bị phạt 900.000 đồng.

Tương tự, nam tài xế N.X.H. (SN 1983, trú tại Hà Nội) cho rằng chỉ đỗ ô tô một lát để chuyển đồ vào cửa hàng nên sẽ không bị xử phạt.

Không những vậy, trên tuyến phố này còn xảy ra tình trạng ô tô đỗ vào khu vực đón khách của xe buýt, thậm chí chèn lên vạch dành cho người đi bộ.

Lực lượng CSGT đã gọi loa thông báo, gọi điện cho chủ phương tiện nhưng bất thành nên buộc phải niêm phong, cẩu kéo xe về bãi tạm giữ.

Đáng chú ý, trên tuyến phố này còn có 2 xe lu, máy công trình cỡ lớn đỗ dưới lòng đường, gây cản trở giao thông. Lực lượng chức năng đã yêu cầu chủ phương tiện, máy công trình ra làm việc và cẩu kéo phương tiện về bãi tạm giữ.